الملكية الأردنية تستأنف رحلاتها التجارية إلى دمشق بعد توقف 13 عاما

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أعلنت الخطوط الجوية الملكية الأردنية في بيان أنها استأنفت الجمعة رحلاتها التجارية المباشرة بين عمان ودمشق والمتوقفة منذ 13 عاما، بواقع أربع رحلات أسبوعيا على أن تزيدها قريبا إلى سبع.

وانطلقت طائرة الملكية في الساعة 07,20 (04:20 ت غ) من مطار الملكة علياء الدولي في عمان إلى مطار دمشق.

وقالت الملكية إنها سيرت “أولى رحلاتها إلى دمشق اليوم (الجمعة)، وستسير 4 رحلات اسبوعيا بين عمان ودمشق”.

وأضافت أن “عودة الرحلات المباشرة بين العاصمتين بعد توقف دام لسنوات، يربط دمشق بشبكة الملكية الأردنية التي تصل إلى أكثر من 45 وجهة في أوروبا واميركا والشرق الأوسط والخليج العربي”.

ونقل البيان عن نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للملكية سامر المجالي قوله إن “الشركة تخطط لزيادة الرحلات (إلى دمشق) لتصبح بشكل يومي في نيسان/أبريل المقبل لتلبية رغبات واحتياجات المسافرين”.

ويأتي استئناف رحلات الملكية الى مطار دمشق بعد يومين من قرار لوزارة الداخلية الأردنية السماح للأردنيين بالسفر جوا من مطارات المملكة إلى مطاري دمشق وحلب الدوليين بمجرد استئناف الرحلات الجوية.

وكانت الملكية سيرت رحلة تجريبية إلى مطار دمشق في 7 كانون الثاني/يناير لتقييم حالته الفنية قبل إعادة تشغيل الرحلات الجوية بين عمان ودمشق.

واستؤنفت الرحلات الدولية في مطار دمشق في 7 كانون الثاني/يناير، للمرة الأولى منذ إطاحة نظام بشار الأسد عقب سيطرة فصائل المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام على كبرى المدن السورية وصولا إلى العاصمة.

وأقلعت حينها طائرة تابعة للخطوط الجوية السورية باتجاه مطار الشارقة في الإمارات العربية المتحدة. وفي اليوم نفسه، استأنفت الخطوط الجوية القطرية رحلاتها باتجاه سوريا بعد توقف لنحو 13 عاما، بمعدل ثلاث رحلات أسبوعيا.

واستقبل المطار خلال الفترة الماضية طائرات تنقل مساعدات دولية أو تقل مسؤولين أجانب، مع استئناف تسيير الرحلات الداخلية.

مح/ب ق