الملك تشارلز سيكشف عن إقراراته الضريبية في خطوة غير مسبوقة لعاهل بريطاني

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يعتزم العاهل البريطاني تشارلز الثالث نشر إقراراته الضريبية حرصا منه على الشفافية، في خطوة غير مسبوقة في أوساط ملوك بريطانيا، بحسب ما أفادت وكالة “برس أسوسييشن” (بي ايه).

ونقلت الوكالة السبت عن ناطق باسم قصر باكينغهام “صحيح أنها المرّة الأولى التي يعمّم فيها عاهل هذه المعلومات الضريبية الحسّاسة، لكنكم تذكرون على الأرجح أن صاحب الجلالة قد سبق له أن نشرها عندما كان أمير ويلز”.

وجاء “قرار الإقدام على هذه الخطوة بطلب صريح من الملك نفسه، في إطار التعديلات المعتمدة منذ تولّيه العرش”، بحسب المصدر عينه.

ومن المرتقب نشر الإقرارات الضريبية للسنة المالية 2024-2025 في الأيام المقبلة، وفق “بي ايه”.

وقد تشتمل مصادر دخل تشارلز على عائدات الاستثمارات والأسهم والفوائد من ممتلكاته الخاصة وحساباته المصرفية.

ومن بين هذه الأصول، عقار لانكستر الشاسع الذي يملكه الملك والذي يدرّ عليه عائدات سنوية بلغت 26,8 مليون جنيه استرليني خلال الفترة 2024-2025 (30,9 مليون يورو).

ومن شأن هذا العقار الخاص أن يسمح له بتأمين نفقاته الرسمية والشخصية، فضلا عن حاجات أفراد آخرين من العائلة الملكية.

ويدفع تشارلز الضرائب على كلّ عائداته الشخصية، فضلا عن أرباح أصوله المعنيّة، عملا بمذكّرة حول الضرائب الملكية تعود للعام 2023 معتمدة من الحكومة البريطانية.

وصرّح الناطق باسم قصر باكينغهام “هدفنا هو استعراض كلّ عناصر المالية الملكية بما يعزّز الوضوح والميسورية، مع وضعها في إطارها التاريخي والدستوري”، مستطردا “ببساطة، نحن مستمرّون في التحديث والتطوير”.

ولا يكشف الأمير وليام من جانبه عن معلومات ضريبية، بالرغم من أنه يسدّد أعلى نسبة من الضريبة على الدخل.

بور/م ن/لين