الملك تشارلز سيكشف عن إقراراته الضريبية

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يعتزم العاهل البريطاني تشارلز الثالث نشر إقراراته الضريبية حرصا منه على الشفافية، وفق ما أكد قصر باكينغهام لوكالة فرانس برس الأحد، في خطوة غير مسبوقة لعاهل بريطاني.

ويعفي القانون الملوك في بريطانيا من دفع ضرائب معيّنة، لكنهم يدفعون بعضها طوعا منذ عقود.

وهم غير ملزمين الكشف عن إقراراتهم الضريبية لكن فضائح مرتبطة بالأمير السابق أندرو ماونتباتن ويندسور سلّطت الضوء على الشؤون المالية للعائلة الملكية.

بدأ تشارلز نشر بياناته الضريبية عندما كان وليّا للعهد لكنه سيكون أول ملك ينشرها.

وقال ناطق باسم قصر باكينغهام في بيان أُرسل ليل السبت لعدد محدود من وسائل الإعلام البريطانية إن “قرار الإقدام على هذه الخطوة (جاء) بطلب صريح من الملك نفسه، في إطار التعديلات المعتمدة منذ تولّيه العرش” عام 2022.

وأضاف “هدفنا هو استعراض كلّ عناصر المالية الملكية بما يعزّز الوضوح والميسورية، مع وضعها في إطارها التاريخي والدستوري”، مستطردا “ببساطة، نحن مستمرّون في التحديث والتطوير”.

وذكرت شبكة “بي بي سي” أن بيانات تشارلز الضريبية ستُنشر الخميس في إطار نشر الحسابات المالية السنوية للعائلة الملكية.

ويحصل العاهل البريطاني عادة على الأموال من مصادر مختلفة بما ذلك المنحة السيادية المموّلة من المال العام بالإضافة إلى دخل خاص تدرّه عليه ممتلكات عقارية واستثمارية بقيمة عشرات ملايين الجنيهات الإسترلينية.

وارتفعت قيمة المنحة، وهي دفعة حكومية سنوية لتغطية تكاليف المهام الرسمية التي يقوم بها أفراد العائلة المالكة العاملون، بشكل كبير في 2025-2026 لتصل إلى 132,1 مليون جنيه إسترليني (175 مليون دولار)، مقارنة بـ86,3 مليون جنيه إسترليني في السنة المالية السابقة.

في الأثناء، حقّق الملك عائدات خاصة بلغت 26,8 مليون جنيه استرليني خلال الفترة 2024-2025 من عقار لانكستر الشاسع.

وتسمح له هذه الدوقية الخاصة بتأمين نفقاته الرسمية والشخصية.

ويعد العقار مصدر الدخل الخاص الرئيسي للملك فيما يستفيد نجله ولي العهد الأمير وليام من ترتيب مشابه من عقار يملكه في كورنوال.

وبموجب القانون البريطاني، لا يتعين على الملوك دفع ضرائب الدخل أو ضرائب أرباح رأس المال أو ضرائب الميراث.

مع ذلك، اختاروا طوعا منذ العام 1993 دفع الضريبتين الأوليين اثر ضغوط من العامّة وعمليات تدقيق في أموال العائلة الملكية، بما في ذلك تساؤلات بشأن من سيدفع تكاليف إصلاحات أعقبت حريقا في قلعة وندسور.

وعلى غرار والده، يدفع وليام طوعا ضريبة الدخل وضريبة أرباح رأس المال على أرباح دوقية كورنوال.

وسيلقي الكشف المرتقب عن إقرارات الملك الضريبية الضوء على مصادر دخله الشخصي الأخرى.

يملك تشارلز قلعة بالمورال وقصر ساندرينغهام اللذين ورثهما عن والدته الملكة الراحلة إليزابيث الثانية. وكان العقاران معفيين من ضريبة الميراث بموجب اتفاق حكومي قائم منذ فترة طويلة.

وقد تشمل مصادر دخله الخاص الأخرى أموالا من استثمارات أو أرباحا تجارية.

بور/م ن-لين/جك