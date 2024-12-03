الملك تشارلز يرحب بأمير قطر في مستهل زيارة رسمية

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من سارة يونج

لندن (رويترز) – رحب الملك تشارلز وكير ستارمر بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يوم الثلاثاء في زيارته الرسمية إلى بريطانيا، وهي زيارة يأمل رئيس الوزراء أن تسهم في تعزيز استثمار الدولة الخليجية في بلاده.

ووصل الأمير وزوجته الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني بالسيارة إلى عرض حرس الخيالة في لندن مع الأمير وليام وزوجته كيت، التي تستأنف مهامها الرسمية بعد خضوعها لعلاج كيميائي وقائي من السرطان.

وشاهد الملك تشارلز، الذي لا يزال يتابع علاجه من السرطان، وأمير قطر الكتيبة الأولى من الحرس الويلزي بينما كانت فرقة موسيقية عسكرية تعزف.

وتتبع العروض رحلة إلى وستمنستر حيث يلقي الأمير كلمة أمام البرلمان بغرفتيه.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء كير ستارمر إن بريطانيا تسعى إلى توطيد العلاقات مع الدولة الخليجية الغنية، وإن ستارمر يأمل في الاستفادة من الزيارة بتحقيق “فوائد ملموسة” لأمن واقتصاد البلاد.

وانتخب ستارمر في يوليو تموز بدعم تعهده بتحقيق نمو اقتصادي، وهو الآن يوجه اهتمامه إلى مستثمرين أثرياء محتملين مثل قطر لجذب الاستثمارات اللازمة لتمويل مشاريعه في مجال البنية التحتية والطاقة.

وقطر بالفعل مستثمر كبير في بريطانيا من خلال جهاز قطر للاستثمار الذي يملك منطقة الأعمال والترفيه في كناري وارف بشرق لندن، وناطحة السحاب شارد في وسط لندن، وحصص في مؤسسات مرموقة مثل باركليز ومطار هيثرو.

وقال المتحدث باسم ستارمر “من المتوقع أن تدور المناقشات حول كيف يمكن لبلدينا البناء بشكل أكبر على شراكة التجارة والاستثمار المزدهرة بالفعل بيننا”.

وغادرت العائلتان الملكيتان في عربة تجرها الخيول إلى قصر بكنجهام، حيث من المقرر تناول الغداء مع الملكة كاميلا، التي غابت عن المراسم لأنها لا تزال تتعافى من إصابتها بعدوى في الصدر.

وستلي ذلك مأدبة رسمية خلال المساء.