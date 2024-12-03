الملك تشارلز يستقبل أمير قطر في مستهل زيارة رسمية

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من سارة يونج

لندن (رويترز) – استقبل العاهل البريطاني الملك تشارلز ورئيس الوزراء كير ستارمر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يوم الثلاثاء في زيارته الرسمية إلى بريطانيا، والتي يأمل ستارمر أن تسهم في تعزيز استثمار الدولة الخليجية في بلاده.

ووصل الأمير وزوجته الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني بالسيارة إلى عرض حرس الخيالة في لندن مع الأمير وليام وزوجته كيت، التي تستأنف مهامها الرسمية بعد خضوعها لعلاج كيميائي وقائي من السرطان.

واستعرض الملك تشارلز، الذي لا يزال يتابع علاجه من السرطان، وأمير قطر الكتيبة الأولى من الحرس الويلزي بينما كانت فرقة موسيقية عسكرية تعزف.

وأعقبت العروض رحلة إلى وستمنستر حيث ألقى الأمير كلمة أمام البرلمان بمجلسيه.

واغتنم الأمير الفرصة لتسليط الضوء على الوضع في قطاع غزة، قائلا إن “الصور المروعة التي نراها يوميا لا تظهر حقيقة الأمر”.

وأضاف “تعتقد قطر وبريطانيا أن الصراع لن ينتهي حتى إقامة دولة فلسطينية مستقلة”.

* “تجارة مزدهرة”

قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني إن لندن تسعى إلى توطيد العلاقات مع الدولة الخليجية الغنية، وإن ستارمر يأمل في الاستفادة من الزيارة بتحقيق “فوائد ملموسة” لأمن البلاد واقتصادها.

وانتُخب ستارمر في يوليو تموز على وعد بتحقيق نمو اقتصادي، وهو الآن يوجه اهتمامه إلى مستثمرين أثرياء محتملين مثل قطر لجذب الاستثمارات اللازمة لتمويل مشروعاته في مجال البنية التحتية والطاقة.

وقطر بالفعل مستثمر كبير في بريطانيا من خلال جهاز قطر للاستثمار الذي يملك منطقة الأعمال والترفيه في كناري وارف بشرق لندن، وناطحة السحاب شارد في وسط لندن، وحصصا في مؤسسات مرموقة مثل بنك باركليز ومطار هيثرو.

وقال المتحدث باسم ستارمر “من المتوقع أن تدور المناقشات حول كيف يمكن لبلدينا البناء بشكل أكبر على شراكة التجارة والاستثمار المزدهرة بالفعل بيننا”.

وقال الأمير إن بريطانيا وقطر شريكان استراتيجيان واستثماريان، وكلتيهما ملتزمة بتعزيز التعاون المتبادل.

وغادرت العائلتان الملكيتان في عربة تجرها الخيول إلى قصر بكنجهام حيث تناولوا الغداء مع الملكة كاميلا التي غابت عن المراسم لأنها لا تزال تتعافى من إصابتها بعدوى في الصدر. وتلت ذلك مأدبة رسمية خلال المساء.

وتلقى الأمير هدايا عدة، منها صورة للملك تشارلز والملكة كاميلا بالإضافة إلى سجادة صلاة مصنوعة يدويا. وأهدى تشارلز نموذجا لمركب شراعي تقليدي يستخدم في الغوص بحثا عن اللؤلؤ وطاولة جانبية.

وشكر تشارلز في بداية المأدبة الرسمية الأمير على جهود بلاده في التوسط في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن الرهائن. وحضر المأدبة سياسيون ومشاهير مثل لاعب كرة القدم ديفيد بيكهام.

وقال تشارلز “استمرار قطر في العمل الدؤوب والمثابرة والجهود الدبلوماسية لا مثيل له”.

لكن بعض جماعات حقوق الإنسان انتقدت زيارة الأمير الرسمية إلى بريطانيا.

وقالت ياسمين أحمد، مديرة هيومن رايتس ووتش في بريطانيا “يحسن الملك استقبال أمير قطر على الرغم من أنه يقود دولة تستمر فيها سياسات الوصاية الذكورية والقوانين التمييزية الأخرى ضد المرأة، ويواجه فيها الأفراد من مجتمع الميم التمييز”.