The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

الملك سلمان يخضع لفحوص طبية في مستشفى بالرياض (الديوان الملكي)

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

يخضع العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود، البالغ 90 عاما، لفحوص طبية في أحد مستشفيات الرياض، بحسب ما أعلن الديوان الملكي الجمعة.

وقال الديوان في بيان “يجري خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – اليوم… فحوصات طبية في مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض”.

وتولى الملك سلمان العرش عام 2015، وعيّن نجله محمد وليا للعهد في 2017. ويعدّ الأخير الحاكم الفعلي للبلاد.

ودخل الملك المستشفى مرارا في الأعوام الماضية لإجراء عمليات جراحية وفحوص.

في عام 2024، ذكر الديوان الملكي أنه عانى التهابا في الرئة وتعافى منه.

وخضع في أيار/مايو 2022 لتنظير للقولون وبقي لأكثر من أسبوع لإجراء فحوص أخرى و”بعض الوقت للراحة”، حسبما ذكرت حينها وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

كما تم إدخاله إلى المستشفى في آذار/مارس 2022 لإجراء ما قالت وسائل الإعلام الرسمية إنها “فحوصات طبية ناجحة” ولتغيير بطارية جهاز تنظيم ضربات القلب.

وقبلها بعامين، خضع العاهل السعودي لعملية جراحية لاستئصال المرارة.

بور-اية/ح س/كام

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية