الملك سلمان يخضع لفحوص طبية في مستشفى بالرياض (الديوان الملكي)

يخضع العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود، البالغ 90 عاما، لفحوص طبية في أحد مستشفيات الرياض، بحسب ما أعلن الديوان الملكي الجمعة.

وقال الديوان في بيان “يجري خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – اليوم… فحوصات طبية في مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض”.

وتولى الملك سلمان العرش عام 2015، وعيّن نجله محمد وليا للعهد في 2017. ويعدّ الأخير الحاكم الفعلي للبلاد.

ودخل الملك المستشفى مرارا في الأعوام الماضية لإجراء عمليات جراحية وفحوص.

في عام 2024، ذكر الديوان الملكي أنه عانى التهابا في الرئة وتعافى منه.

وخضع في أيار/مايو 2022 لتنظير للقولون وبقي لأكثر من أسبوع لإجراء فحوص أخرى و”بعض الوقت للراحة”، حسبما ذكرت حينها وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

كما تم إدخاله إلى المستشفى في آذار/مارس 2022 لإجراء ما قالت وسائل الإعلام الرسمية إنها “فحوصات طبية ناجحة” ولتغيير بطارية جهاز تنظيم ضربات القلب.

وقبلها بعامين، خضع العاهل السعودي لعملية جراحية لاستئصال المرارة.

