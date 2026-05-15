The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
حلول مناخية
أبحاث رائدة
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

الملياردير الهندي غوتام أداني يوافق على دفع غرامة بالملايين في قضية أمام محكمة أميركية

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

وافق الملياردير الهندي غوتام أداني على دفع غرامة بملايين الدولارات في قضية مدنية تتعلق بالفساد أمام محكمة أميركية، من دون إقراره بالذنب، على ما أعلنت شركته الجمعة.

وبحسب رسالة وجهتها شركة “أداني غرين إنرجي” إلى بورصة بومباي، وافق أداني وابن أخيه ساغار أداني على “دفع غرامة مدنية” قدرها 18 مليون دولار، مع الإشارة إلى أن ذلك تمّ “من دون الاعتراف بالادعاءات الواردة في الدعوى المدنية أو إنكارها”.

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” أشارت الخميس إلى أنّ مكتب المدعي الفدرالي الأميركي يستعد لإسقاط التهم الموجهة إلى أداني في قضية فساد واسعة النطاق.

ويشتبه في أن غوتام أداني (62 عاما) المعروف بقربه من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ضالع في دفع رشى لمسؤولين هنود للحصول على عقود طاقة شمسية في الهند، على حساب مستثمرين في الولايات المتحدة.

كما يحاكم رئيس مجموعة أداني إلى جانب ابن أخيه ومسؤول تنفيذي آخر، بتهمة إخفاء “نظام الفساد هذا أثناء سعيهم لجمع الأموال من مستثمرين أميركيين ودوليين”، وفقا للائحة الاتهام.

وبحسب مؤشر فوربس، يُعد أداني حاليا الرجل ال24 الأغنى في العالم بثروة تقدر ب82 مليار دولار.

ولطالما رفض أداني الاتهامات الصادرة عن القضاء الأميركي قائلا إن “لا أساس لها”.

اوزم/رك/ب ح  

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية