الملياردير الهندي غوتام أداني يوافق على دفع غرامة بالملايين في قضية أمام محكمة أميركية

وافق الملياردير الهندي غوتام أداني على دفع غرامة بملايين الدولارات في قضية مدنية تتعلق بالفساد أمام محكمة أميركية، من دون إقراره بالذنب، على ما أعلنت شركته الجمعة.

وبحسب رسالة وجهتها شركة “أداني غرين إنرجي” إلى بورصة بومباي، وافق أداني وابن أخيه ساغار أداني على “دفع غرامة مدنية” قدرها 18 مليون دولار، مع الإشارة إلى أن ذلك تمّ “من دون الاعتراف بالادعاءات الواردة في الدعوى المدنية أو إنكارها”.

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” أشارت الخميس إلى أنّ مكتب المدعي الفدرالي الأميركي يستعد لإسقاط التهم الموجهة إلى أداني في قضية فساد واسعة النطاق.

ويشتبه في أن غوتام أداني (62 عاما) المعروف بقربه من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ضالع في دفع رشى لمسؤولين هنود للحصول على عقود طاقة شمسية في الهند، على حساب مستثمرين في الولايات المتحدة.

كما يحاكم رئيس مجموعة أداني إلى جانب ابن أخيه ومسؤول تنفيذي آخر، بتهمة إخفاء “نظام الفساد هذا أثناء سعيهم لجمع الأموال من مستثمرين أميركيين ودوليين”، وفقا للائحة الاتهام.

وبحسب مؤشر فوربس، يُعد أداني حاليا الرجل ال24 الأغنى في العالم بثروة تقدر ب82 مليار دولار.

ولطالما رفض أداني الاتهامات الصادرة عن القضاء الأميركي قائلا إن “لا أساس لها”.

