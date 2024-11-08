كوب 29: منظمات سويسرية تدعو لتخصيص 1000 مليار دولار سنوياً لمساعدة الدول النامية

ينطلق مؤتمر المناخ السنوي للأمم المتحدة يوم الاثنين القادم، ويستمر حتى 22 نوفمبر. ويُتوقع أن يُختتم بتحديد هدف جديد للمساعدات المالية الموجّهة إلى الدول النامية، للفترة ما بعد 2025. Keystone-SDA

دعت منظمات "التحالف من أجل الجنوب" و"الصندوق العالمي للطبيعة" إلى تخصيص مبلغ 1000 مليار دولار سنوياً لمساعدة بلدان الجنوب، وذلك قبل أيام قليلة من انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة السنوي للمناخ في باكو (أذربيجان). وتحثّ هذه المنظمات سويسرا على بذل مزيد من الجهد في هذا المجال.

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ينطلق مؤتمر المناخ السنوي للأمم المتحدة يوم الاثنين القادم، ويستمر حتى 22 نوفمبر الجاري. ويُتوقّع أن يُختتم بتحديد هدف جديد للمساعدات المالية الموجهة إلى الدول النامية، للفترة ما بعد 2025.

وسيحلّ الهدف الجديد محلّ سابِقه، البالغ 100 مليار دولار سنوياً، والذي تم تحديده عام 2009 دون أن يتمّ تحقيقه بشكل كامل حتى عام 2022.

ويقول لوران ماتيل، عن منظمة “التحالف من أجل الجنوب”، في بيان صدر أمس الخميس: “من الواضح أن الهدف الجديد للتمويل الجماعي، الذي سيتم التصديق عليه في مؤتمر كوب 29، يتطلب مستوى مختلفاً تماماً عمّا تمّ اعتماده حتى الآن”.

وتشير المنظمات غير الحكومية السويسرية المعنيّة بالمساعدات إلى أن أفقر الفئات هي الأكثر تضرّراً من أزمة المناخ.

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