The Swiss voice in the world since 1935
المنتدى الإماراتي الروسي الأول للأعمال ينعقد كانون الأول/ديسمبر

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

ينظم مجلس الأعمال الإماراتي الروسي، بدعم من وزارة الصناعة والتجارة الروسية ومؤسسة روسكونغرس ومجموعة ماراثون للاستثمار، المنتدى الأول للأعمال بين روسيا والإمارات بدبي في 10 كانون الأول/ديسمبر، على ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الثلاثاء.

ويُقام المنتدى في إطار الاجتماع الثاني عشر للجنة الحكومية المشتركة الروسية الإماراتية للتعاون التجاري والاقتصادي والتقني، الذي سيُعقد أيضاً في 10 كانون الأول/ديسمبر في دبي.

وذكرت الوكالة أنّ البلدين يعتزما أنّ يكون المنتدى “حدثاً سنوياً يشكل محوراً رئيسياً في جدول الأعمال الاقتصادي لروسيا ودولة الإمارات”.

وسيشارك فيه ممثّلون عن شركات في البلدين، وصناديق الاستثمار، والشركات الناشئة في مجالات التكنولوجيا، ومشغّلو الخدمات اللوجستية. وتشمل القطاعات الرئيسة المشاركة الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، والمجمّع الزراعي الصناعي، وصناعة السلع الاستهلاكية، وتجارة التجزئة، وقطاع الضيافة، وتقنية المعلومات، والصناعات التقنية المتقدّمة.

هت/كام

