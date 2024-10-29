المنظمة الدولية للهجرة: أكثر من 14 مليون نازح في السودان

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جنيف (رويترز) – قالت مديرة المنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب يوم الثلاثاء إن أكثر من 14 مليون شخص نزحوا من منازلهم في السودان، إما داخل البلاد أو إلى خارج حدودها، بينهم نحو 200 ألف شخص نزحوا منذ الشهر الماضي.

وأوضحت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة للصحفيين “11 مليون شخص هم نازحون في داخل البلاد، و3.1 مليون شخص هم أولئك الذين عبروا الحدود. لذا فإن عدد النازحين الآن يقدر بأكثر من 14 مليون شخص”.

وأضافت لاحقا أن الرقم الإجمالي يشمل بعض الأشخاص الذين نزحوا قبل بدء الحرب الأهلية في أبريل نيسان 2023.