المنظمة الدولية للهجرة: نشعر بقلق بالغ إزاء تقارير استهداف نازحين ببيروت

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

برلين 12 مارس آذار (رويترز) – عبرت إيمي بوب المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة اليوم الخميس عن “قلقها البالغ” إزاء تقارير تفيد بأن غارة جوية استهدفت نازحين في بيروت، مما أسفر عن مقتل ثمانية وإصابة العشرات.

وقالت المنظمة في بيان نقلا عن بوب “ينبغي ألا يتم استهداف المدنيين والأعيان المدنية عمدا، كما يتعين ألا تكون أماكن إيوائهم والبنية التحتية ذات الصلة هدفا للأعمال العدائية العسكرية”.

وأضافت أن أكثر من 800 ألف شخص نزحوا في لبنان بعد أن صدرت أوامر إخلاء واسعة النطاق، مشيرة إلى أن حوالي 125 ألف شخص يقيمون حاليا في ملاجئ تديرها الحكومة.

(إعداد حاتم علي للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم )

