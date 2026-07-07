المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تحذر من تصاعد المخاطر في جنوب غرب المحيط الهادئ

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حذّرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية الثلاثاء من “تصاعد المخاطر” التي تهدد منطقة جنوب غرب المحيط الهادئ، نتيجة ارتفاع حرارة المحيطات وتكرار موجات الحر البحرية وارتفاع مستوى سطح البحر.

وقالت المنظمة في تقريرها السنوي إنّ “المنطقة شهدت ثاني أكثر عام حرّا منذ بدء تسجيل البيانات المناخية (بعد العام 2024)، والذي تميز بظواهر جوية متطرفة تسببت باضطرابات واسعة النطاق، وأضرار اقتصادية، وخسائر في الأرواح”.

وأشارت المنظمة إلى أن العام 2025 كان الأسوأ من ناحية موجات الحر في ظل غياب ظاهرة ال نينيو، مبدية قلقها من احتمال عودة هذه الظاهرة سنة 2026.

وأشارت المنظمة في تقريرها إلى ارتفاع درجة حرارة المياه وزيادة حموضتها، مما يضر بالأنشطة والنظم البيئية، وارتفاع مستوى مياه البحر الذي يهدد سكان المناطق الساحلية والدول الجزرية المنخفضة.

وبين عامي 1999 و2025، ارتفع مستوى مياه البحر في المنطقة بمعدل 3,7 مليمترات سنويا.

وقالت المنظمة “تشير التقديرات إلى أن الغطاء الجليدي الاستوائي المتبقي في بابوا (إندونيسيا) يمثل حاليا نحو 2% فقط من مساحة الجليد التي لوحظت سنة 1988″، مضيفة “من المتوقع أن يختفي آخر نهر جليدي استوائي في المنطقة بحلول نهاية عام 2026 أو بداية عام 2027”.

رجم/رك/جك