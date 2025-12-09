المواجهات الحدودية بين تايلاند وكمبوديا تتواصل

قال رئيس الوزراء الكمبودي السابق هون سين الثلاثاء إن بلاده ردت خلال المواجهات المتجددة على الحدود مع تايلاند، بعدما اتهمت بنوم بنه القوات التايلاندية بقصف مواقع أثناء الليل في اشتباكات أسفرت عن مقتل سبعة مدنيين وجندي تايلاندي.

وقصف الجيش التايلاندي مقاطعة بانتياي مينشي الحدودية ليل الاثنين الثلاثاء “ما أسفر عن مقتل مدنيَين كانا مسافرين على الطريق الوطني 56″، بحسب ما ذكرت وزارة الدفاع الكمبودية على فيسبوك.

وأفادت الناطقة باسم وزارة الدفاع مالي سوتشيتا في وقت لاحق بأن سبعة مدنيين قتلوا وأصيب 20 آخرون في هجمات تايلاندية حتى صباح الثلاثاء.

وذكرت الوزارة في بيان منفصل أن الجيش التايلاندي استأنف هجماته قرابة الخامسة صباح الثلاثاء في مناطق حدودية، بما في ذلك منطقة تضم معابد يعود تاريخها إلى قرون مثل معبد برياه فيهير المدرج في قائمة التراث العالمي لليونسكو.

وأسفرت خمسة أيام من القتال هذا الصيف بين البلدين الواقعين في جنوب شرق آسيا عن مقتل 43 شخصا ونزوح حوالى 300 ألف شخص على جانبي الحدود قبل أن تدخل هدنة حيز التنفيذ.

ويتبادل الطرفان الاتهامات بشأن تجدد الاشتباكات وذلك بعد أقل من شهرين على وقف لإطلاق النار توسّط فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأعلن رئيس الوزراء الكمبودي السابق هون سين الثلاثاء أن بلاده “ردت” خلال المواجهات الحدودية مع تايلاند بعدما نفت بنوم بنه إطلاق النار لمدة يومين.

وقال سين على فيسبوك “بعدما صبرنا أكثر من 24 ساعة من أجل احترام وقف إطلاق النار وإتاحة الوقت لإجلاء الناس إلى مكان آمن، قمنا بالرد الليلة الماضية (الاثنين) وهذا الصباح”.

وأضاف “على قواتنا أن تقاتل في كل النقاط التي هاجمها العدو. الآن نقاتل للدفاع عن أنفسنا مجددا”.

وقال مسؤولون إنه تم إجلاء عشرات آلاف الأشخاص من مناطق حدودية منذ اندلاع المواجهات الأحد.

وفي مقاطعة سورين في تايلاند، قالت سوتيدا بوسا (30 عاما) التي تدير متجرا صغيرا لبيع المواد الغذائية لوكالة فرانس برس الاثنين إن أقاربها نقلوا إلى مركز إجلاء في اليوم السابق، في حين بقي آخرون لحراسة ممتلكاتهم.

وهي تتنقل ذهابا وإيابا بين الملجأ الموقت ومنزلها الواقع على مسافة أقل من 20 كيلومترا من الحدود، لرعاية أفراد الأسرة في الموقعين.

وأضافت “أردت أن أرى الوضع أولا لأن أصوات الاشتباكات ليست عالية مثلما كانت أثناء المواجهات في 24 حزيران/يونيو”.

وقال وزير الإعلام نيث فيكترا لوكالة فرانس برس إن أربعة مدنيين كمبوديين على الأقل قتلوا في قصف من الجانب التايلاندي الاثنين في مقاطعتي برياه فيهير وأودار مينشي اللتين تقعان على الحدود مع تايلاند.

وأشار إلى أن حوالى 10 مدنيين آخرين أصيبوا الاثنين بجروح.

من جهته، قال الجيش التايلاندي إن جنديا قتل وأصيب 18 آخرون منذ بدء الاشتباكات الأحد.

وأوضح الثلاثاء أن قذائف مدفعية كمبودية سقطت على منزلين في مقاطعة سا كايو دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

– نزاع قديم –

وكانت الولايات المتحدة والصين وماليزيا، بصفتها رئيسة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، توسطت في وقف القتال في تموز/يوليو.

وفي تشرين الأول/أكتوبر، دعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب إعلانا مشتركا أشاد فيه باتفاقات تجارية جديدة مع تايلاند وكمبوديا بعد موافقتهما على تمديد وقف إطلاق النار بينهما.

لكن تايلاند علّقت الاتفاق في الشهر التالي، وتبادل الجانبان وقتها اتهامات بالتسبب في اشتباكات جديدة.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والاتحاد الأوروبي ورئيس الوزراء الماليزي الاثنين، الطرفين إلى ضبط النفس ووقف الأعمال العدائية.

وتتنازع تايلاند وكمبوديا منذ فترة طويلة على ترسيم أجزاء من حدودهما الممتدة على طول 800 كيلومتر والتي يعود تاريخها إلى مرحلة الاستعمار الفرنسي.

