المواجهة بين إيران والولايات المتحدة تتصاعد في مضيق هرمز

أكّدت طهران أن مضيق هرمز سيبقى مغلقا ما دام الحصار البحري الأميركي على موانئها قائما، بينما أعلنت واشنطن أن لا مهلة محدّدة لتمديد وقف إطلاق النار، وأنها لن توقف حصارها في مياه الخليج، ما يثير مخاوف من تصعيد جديد هذه المرة في البحر.

وبينما لم يصدر أي تعليق واضح على التزام طهران بإعلان الرئيس الأميركي تمديد وقف طلاق النار، أعلن دونالد ترامب أن لا مهلة محدّدة لتمديد وقف النار، فيما تبدو المحادثات التي تنتظر إسلام أباد استئنافها بين البلدين، معلّقة.

وفي ما يبدو تحديا للحصار الأميركي، أعلنت طهران الخميس أنها حصّلت “أولى العائدات الناتجة عن رسوم عبور مضيق هرمز”، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية عدة.

ونقلت وكالة أنباء “تسنيم” عن نائب رئيس مجلس الشورى الإيراني حميد رضا حاجي بابائي قوله “أولى العائدات الناتجة عن رسوم عبور مضيق هرمز أُودِعَت في حساب البنك المركزي”.

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن الأربعاء أن قواته البحرية اعترضت سفينتين ترفع إحداهما علم بنما والثانية علم ليبيريا “واقتادتهما إلى السواحل الإيرانية”.

في المقابل، قالت القيادة المركزية الأميركية “سنتكوم” مساء الأربعاء أن قواتها أمرت 31 سفينة معظمها ناقلات نفط بالعودة إلى المرافئ التي أبحرت منها.

وذكرت هيئتان في المملكة المتحدة ترصدان حركة الملاحة البحرية الأربعاء أن ثلاث سفن تجارية أبلغت عن تعرّضها لحوادث في المضيق.

وبينما تعمل القوات البحرية الأميركية على منع حركة السفن المتوجّهة من وإلى الموانئ الإيرانية، تقوا طهران إنه يتعيّن على السفن الحصول على إذن لمغادرة مياه الخليج أو دخولها عبر هرمز.

– شكل جديد للحرب –

وتبدو المواجهة بالتالي بين إيران والولايات المتحدة وكأنها تتركّز حاليا حول هذا الممر المائي الحيوي للطاقة الذي أغلقته إيران بعد اندلاع الحرب في الثامن والعشرين من شباط/فبراير، لا سيما أن ترامب أعلن بشكل أحادي تمديد وقف إطلاق النار المعمول به منذ الثامن من نيسان/أبريل.

ورأى خبراء في مركز “صوفان” الأميركي أن المتشددين في إيران “يراهنون على أن الارتفاع المطوّل في أسعار الطاقة العالمية وتزايد النقص في بعض السلع سيمارس ضغطا متزايدا على ترامب لحمله على الرضوخ لمطالب إيران وإنهاء الحرب (..) وصولا لسحب القوات الأميركية من المنطقة”.

في المقابل، يرى ترامب وفريقه أن الحصار على موانئ إيران “التي تُنقل عبرها جميع صادراتها النفطية، سيشلّ اقتصادها سريعا ويجبرها على قبول المطالب الأميركية على طاولة التفاوض”، بحسب ما جاء في تقرير للمركز نُشر الخميس.

وقال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف على منصة “إكس” الأربعاء “لا معنى لوقف كامل لإطلاق النار في ظل خرق متمثّل في الحصار البحري وأخذ الاقتصاد العالمي رهينة”.

وأضاف “لن تكون إعادة فتح مضيق هرمز ممكنة في ظلّ هذا الانتهاك الفاضح لوقف إطلاق النار”.

في واشنطن، قالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت لصحافيين إنّ الرئيس دونالد ترامب “لم يحدد موعدا نهائيا لتلقّي مقترح إيراني” بشأن إنهاء الحرب.

وقالت مجموعة الأزمات الدولية في تقرير نشرته الثلاثاء “إن واصلت الولايات المتحدة عمليات الاعتراض واستمرت إيران في تحدّي الحصار على سفنها وإطلاق النار على سفن أخرى، فإن مخاطر حدوث مواجهة عسكرية (..) سترتفع حتما”.

كذلك، يترك إغلاق مضيق هرمز أثرا بالغا على الاقتصاد العالمي. فقد ارتفعت أسعار النفط مجددا في آسيا صباح الخميس بنسبة 4 في المئة قبل أن تعود وتتراجع.

– إجراءات أمنية متواصلة في إسلام آباد –

رغم هذه الأجواء المتوترة، تتواصل الإجراءات الأمنية المشددة في العاصمة الباكستانية تحسبا لاحتمال عقد جولة ثانية من المفاوضات على أمل التوصل لمخرج ينهي الحرب، بعدما لم تسفر الجولة الأولى التي عقدت الأسبوع الماضي عن اتفاق.

وأدت هذه الإجراءات إلى اضطراب في حركة النقل في إسلام آباد وإغلاق الحي الذي تتركّز فيه المؤسسات الحكومية والمركز التجاري بشكل شبه كامل.

وبقيت المدارس في “المنطقة الحمراء” مغلقة بينما اعتمدت الجامعات التدريس عن بُعد. كما أخليت العديد من مساكن الطلاب والعمال.

وردّا على سؤال حول احتمال استئناف المحادثات مع إيران، قال ترامب في تبادل رسائل مع صحيفة “نيويورك بوست” الأربعاء إن ذلك “ممكن”.

– مفاوضات لبنان وإسرائيل –

وتعقد الخميس في واشنطن جولة ثانية من المحادثات بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية، تعتزم بيروت أن تطلب فيها تمديد وقف إطلاق النار الذي يسري بين إسرائيل وحزب الله منذ 17 نيسان/أبريل، لمدّة شهر إضافي.

ودعت إسرائيل لبنان من جهتها الأربعاء إلى “التعاون” معها لمواجهة حزب الله الذي يرفض هذه المحادثات، مؤكدة أنه لا توجد “خلافات جدية” مع لبنان.

يأتي ذلك غداة مقتل الصحافية اللبنانية آمال خليل جراء في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا احتمت فيه مع زميلة لها في بلدة الطيري في جنوب لبنان، بعد تعرض سيارة كانت تمرّ أمامهما لغارة.

واندلعت الحرب الأخيرة بين حزب الله وإسرائيل في الثاني من آذار/مارس بعد إطلاق الحزب صواريخ ردا على مقتل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي في اليوم الأول من الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران.

وعقد البلدان اللذان هما في حالة حرب رسميا منذ العام 1948، جولة محادثات في واشنطن في 14 نيسان/أبريل، وكانت الأولى من نوعها منذ العام 1993، في محاولة لإنهاء الحرب.

بعد هذه المحادثات بيومين، أعلنت الولايات المتحدة هدنة لمدة عشرة أيام في الحرب التي أدّت إلى مقتل أكثر من 2400 شخص في لبنان ونزوح أكثر من مليون.

