الموفد الأميركي يؤكد أن واشنطن تريد إنهاء النزاع بين إسرائيل وحزب الله “في أسرع وقت”

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أعلن الموفد الأميركي آموس هوكستين الاثنين أن واشنطن تريد إنهاء النزاع بين إسرائيل وحزب الله “في أسرع وقت”، داعيا الى فك الارتباط بين قطاع غزة ولبنان، غداة غارات جوية إسرائيلية مدمّرة على جمعية “القرض الحسن” المالية التابعة لحزب الله.

وبينما يجري هوكستين محادثات في بيروت، يستعد وزير الخارجية أنتوني بلينكن للتوجه الى الشرق الأوسط مجددا سعيا لوقف إطلاق نار في الحرب المتواصلة منذ أكثر من عام بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، وذلك عقب مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار.

وقال هوكستين بعد لقائه رئيس البرلمان نبيه بري المكلّف من حزب الله التفاوض باسمه، إن “ربط مستقبل لبنان بصراعات أخرى في المنطقة لم يكن وليس في مصلحة الشعب اللبناني”، مضيفا أن بلاده تريد “إنهاء النزاع بشكل دائم وفي أقرب وقت ممكن” بين حزب الله وإسرائيل.

وفتح حزب الله جبهة “إسناد” لغزة منذ اندلاع الحرب في القطاع بين إسرائيل وحماس في تشرين الأول/أكتوبر 2023. وبعد عام على بدء تبادل القصف عبر الحدود، تحوّل النزاع الى مواجهة مفتوحة مع تكثيف إسرائيل غاراتها الجوية اعتبارا من 23 أيلول/سبتمبر.

ولطالما رفض حزب الله وقف النار عبر الحدود اللبنانية قبل وقف الحرب في قطاع غزة.

من جهة أخرى، قال المبعوث الأميركي إن الالتزام العلني بقرار مجلس الأمن الدولي 1701 الذي أنهى حرب العام 2006 بين حزب الله وإسرائيل، “ليس كافيا” لوضع حد للنزاع الراهن، بعدما لم يفعل أي طرف شيئا لتطبيقه خلال السنوات الماضية.

وأرسى القرار 1701 وقفا للأعمال الحربية بين إسرائيل وحزب الله بعد حرب مدمّرة خاضاها في صيف 2006. وينصّ القرار كذلك على انسحاب إسرائيل الكامل من لبنان، وتعزيز انتشار قوة الامم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل) وحصر الوجود العسكري في المنطقة الحدودية بالجيش اللبناني والقوة الدولية.

وأتت زيارة هوكستين بعد ساعات على ليلة عنيفة نفّذت خلالها إسرائيل غارات جوية عدّة على ضاحية بيروت الجنوبية والجنوب والشرق.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية بأن الطيران الإسرائيلي شنّ ليل الأحد الإثنين أكثر من عشر غارات على ضاحية بيروت الجنوبية، معقل حزب الله، استهدفت واحدة منها على الأقل فرعا لـ”القرض الحسن” قرب مطار رفيق الحريري الدولي الواقع عند أطراف الضاحية الجنوبية.

كذلك، طالت الغارات مقرّات للجمعية في بعلبك والهرمل ورياق (شرق)، وفي مدينتي النبطية وصور (جنوب)، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية.

و”مؤسسة القرض الحسن” هي جمعية مالية تابعة لحزب الله تفرض عليها الولايات المتحدة عقوبات وتصنّفها السعودية على أنها “كيان إرهابي”.

وأكّد الجيش الإسرائيلي الإثنين أنه شنّ سلسلة ضربات “موجهة ضد عشرات المنشآت والمواقع التي تستخدمها منظمة حزب الله”.

وكان الجيش أعلن ليل الأحد أنه سيبدأ باستهداف مقرات للجمعية متهما إياها بأنها “تموّل بشكل مباشر أنشطة حزب الله الإرهابية، بما في ذلك شراء الأسلحة والمدفوعات لعملاء في الجناح العسكري لحزب الله”.

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه تمّ إطلاق عشرات القذائف عبر الحدود اللبنانية صباح الاثنين على إسرائيل.

وذكرت الوكالة الوطنية الاثنين أن الجيش الإسرائيلي فجّر منازل داخل بلدة عيتا الشعب الحدودية في جنوب لبنان، حيث تدور “اشتباكات عنيفة” مع عناصر من حزب الله.

وأعلن حزب في بيانات متلاحقة إنه استهدف برشقات صاروخية لأربع مرات متتالية جنودا اسرائيليين قرب بلدة مركبا اللبنانية الحدودية، طالت إحداها محاولتهم “إجلاء جرحى وقتلى”. كذلك، استهدف “بقذائف مدفعية” تحركا لجنود اسرائيليين قرب بلدة كفركلا الحدودية وبالصواريخ تحركا آخر في منطقة حدودية مجاورة.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية الاثنين مقتل ستّة أشخاص بينهم طفل في غارة إسرائيلية على بعلبك في شرق لبنان.

ومنذ 23 أيلول/سبتمبر، قتل ما لا يقل عن 1454 شخصا بلبنان بنيران إسرائيلية، حسب تعداد لفرانس برس يستند إلى بيانات رسمية، وسجلت الأمم المتحدة نزوح نحو 700 ألف شخص.

– مساع دبلوماسية –

وغداة إعلان قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان أنها استهدفت مرة جديدة من الجيش الإسرائيلي بهدم “متعمّد” ل”برج مراقبة وسياج” لأحد مواقعها في جنوب لبنان، طالبت ألمانيا الحكومة الاسرائيلية “توضيح كل حادث” طال قوة اليونيفيل.

في التحركات الدبلوماسية، يغادر أنتوني بلينكن الإثنين واشنطن متوجها إلى إسرائيل ودول عربية هي الحادية عشرة الى المنطقة منذ بدء الحرب.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن الجولة ستستمر حتى الجمعة، وسيبحث خلالها بلينكن في “أهمية إنهاء الحرب في غزة وتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني”.

وأوضح البيان أن بلينكن سيبحث أيضا ترتيبات ما بعد الحرب، وسيسعى إلى “حل دبلوماسي” في لبنان.

وأعلنت الجامعة العربية أن أمينها العام أحمد أبو الغيط سيجتمع الاثنين في بيروت مع المسؤولين اللبنانيين.

في باريس، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن “على الأمم المتحدة أن تمارس دورها الكامل في جنوب لبنان للسماح بعودة السكان المدنيين إلى منازلهم بأمان على جانبي الحدود”.

كذلك، طلب من نتانياهو “الحفاظ على البنية التحتية وحماية السكان المدنيين والتوصل إلى وقف لإطلاق النار في أسرع وقت ممكن” في لبنان.

ورفضت إيران الاثنين على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها اتهامات رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي لطهران بالتدخل في شؤون بلاده.

وقال إسماعيل بقائي “إيران لم تكن لديها النية على الإطلاق و(لم تقدم على) أي خطوة يمكن أن تثير شبهة التدخل في الشؤون اللبنانية الداخلية”.

وكان ميقاتي ندّد الجمعة في خطوة نادرة بما اعتبره “تدخلا فاضحا” من إيران في شؤون بلاده، بعدما أعلن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف استعداد بلاده للتفاوض حول وقف لإطلاق النار في لبنان.

– أربعة قتلى في جباليا –

في غزة، يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في شمال القطاع ووسطه وجنوبه.

وأعلن الجيش الاثنين أن قواته قامت “بتفكيك بنية تحتية للإرهاب وفتحات أنفاق، وقضت على إرهابيين في منطقة جباليا” في شمال القطاع.

وتتعرّض جباليا منذ 6 تشرين الأول/أكتوبر لهجوم جوّي وبرّي مع إعلان الجيش الإسرائيلي أنّ حماس تعيد ترتيب صفوفها في هذه المنطقة.

وقتل أربعة فلسطينيين الإثنين جراء القصف الإسرائيلي، بحسب الدفاع المدني، فيما قال شهود لوكالة فرانس برس إن القوات الإسرائيلية فجّرت منازل في جباليا صباح الإثنين.

وفي إسرائيل توقفت حركة الملاحة لفترة وجيزة الاثنين في مطار بن غوريون الدولي قرب تل أبيب.

ويسود وضع صحي وإنساني كارثي في قطاع غزة المدمّر في ظل تواصل القصف والعمليات العسكرية البرية العنيفة للجيش الإسرائيلي منذ اندلاع الحرب عقب هجوم غير مسبوق لحماس على جنوب الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وتسبّب هجوم حماس قبل عام بمقتل 1206 أشخاص غالبيتهم مدنيون، حسب تعداد لفرانس برس يستند إلى أرقام إسرائيلية رسمية تشمل رهائن ماتوا أو قتِلوا خلال احتجازهم بغزّة.

وتردّ إسرائيل منذ أكثر من سنة بحملة قصف مدمّرة وعمليات برّية في قطاع غزة أدّت إلى مقتل ما لا يقل عن 42603 شخصا، معظمهم نساء وأطفال، وفق أحدث بيانات لوزارة الصحة التابعة لحماس والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

بورز-شي/كام-دص/غ ر