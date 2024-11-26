النائب عن حزب الله حسن فضل الله: الجماعة ستبقى بعد وقف إطلاق النار

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بيروت (رويترز) – قال حسن فضل الله النائب في مجلس النواب اللبناني والعضو الكبير في جماعة حزب الله يوم الثلاثاء إن الجماعة ستبقى بعد انتهاء حربها مع إسرائيل، بما في ذلك عن طريق مساعدة النازحين اللبنانيين في العودة إلى قراهم وإعادة إعمار المناطق التي دمرتها الهجمات الإسرائيلية.

وذكر فضل الله لرويترز في مقابلة “من الآن نؤكد أن المقاومة باقية ومستمرة ومتواصلة”.

وأضاف “والدليل على ذلك أننا عندما تنتهي الأعمال العدائية الإسرائيلية ضد لبنان فإن المقاومة التي كانت تقاتل في الميدان هي نفسها التي ستعمل من أجل المساهمة في مساعدة أهلها وشعبها على العودة وعلى إعادة الإعمار”.

وأردف فضل الله قائلا إن تشكيلات حزب الله الاجتماعية والصحية والإنمائية في أعلى درجات الاستعداد “لليوم التالي من أجل المساهمة في مساعدة الناس على العودة إلى قراها بالتعاون مع المؤسسات الحكومية الرسمية ومع كل القوى الفاعلة في المناطق المستهدفة… لأن الأولوية ستكون بعد وقف العدوان الإسرائيلي على بلدنا هي للناس ،لإيوائهم لرفع الأنقاض، لتوديع الشهداء، للعودة إلى القرى وأيضا في المرحلة اللاحقة لإعادة الإعمار”.

وكل ذلك مشروط بوقف إطلاق النار الذي من المتوقع الإعلان عنه في وقت لاحق من مساء يوم الثلاثاء.

وأضاف فضل الله أن لبنان يمر “بساعات خطيرة وحساسة” قبل الإعلان المرتقب عن وقف إطلاق النار، وذلك نظرا للهجمات المكثفة للجيش الإسرائيلي بعد ظهر يوم الثلاثاء على بيروت وضاحيتها الجنوبية.

وقال “نحن في ساعات خطرة وحساسة لأننا تعودنا على الكيان الإسرائيلي أنه عندما تكون هناك مرحلة لوقف الأعمال العدائية يكثف من اعتداءاته على المناطق اللبنانية وهذا ما نشهده في هذه الساعات”.

وكان فضل الله يشير إلى الضربات المكثفة التي شنتها القوات الجوية الإسرائيلية عصر يوم الثلاثاء على بيروت وضاحيتها الجنوبية. وفي الساعات التي أعقبت حديثه لرويترز، أصدر الجيش الإسرائيلي أول أوامر إخلاء لأربعة أحياء في وسط بيروت، وهو تصعيد كبير.