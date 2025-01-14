الناتو ينشر سفنا وطائرات ومسيرات في بحر البلطيق بعد تخريب كابلات بحرية

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قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته الثلاثاء أن الناتو سينشر سفنا وطائرات ومسيرات في بحر البلطيق ردا على تخريب عدة كابلات بحرية يشتبه في وقوف روسيا وراءه.

وأتى تصريح روته بعد اجتماع في هلنسكي للدول المطلة على بحر البلطيق.

وأوضح روته في مؤتمر صحافي “لن اخوض في التفاصيل بشأن الأعداد المحددة للسفن لأن الأمر قد يتفاوت من أسبوع لآخر ولا نريد أن نجعل العدو أكثر دراية مما هو عليه الآن”.

وأضاف “المهم هو استخدام الوسائل العسكرية المناسبة في الأماكن المناسبة لردع أعمال مستقبلية مزعزعة للاستقرار”.

تعرضت عدة كابلات بحرية للاتصالات وأخرى للكهرباء لأضرار في الأشهر الأخيرة في بحر البلطيق. ويشتبه مسؤولون أوربيون وخبراء في أنها تندرج في أطار “حرب هيجنة” تخطط لها روسيا.

وعقد اجتماع لمسؤولين من دول الناتو الواقعة على هذا البحر الواسع الثلاثاء في فنلندا للبحث في سبل تعزيز الأمن فيه.

وأضاف روته “هذا النشاط العسكري يندرج في إطار جهودنا المتواصلة لتعزيز وجودنا العسكري ومراقبة المناطق الرئيسية لحلفنا”.

وسينشر أسطول صغير من المسيرات البحرية “لتحسين المراقبة والردع”.

وقال حلف شمال الأطلسي في بيان إن هذه العملية ستتواصل لفترة زمنية غير محددة.

وسبق للحلف ان أرسل سفينتين لمراقبة المنشآت البحرية و”اسطول الشبح” الروسي الذي يضم سفنا متهالكة غير مؤمنة بشكل جيد وتسيّر رافعة علما أجنبيا. وتتهم موسكو باستخدام هذه السفن لنقل النفط بالالتفاف على العقوبات الدولية.

وضم اجتماع هلسنكي الذي ترأسته فنلندا وإستونيا، إلى جانب روته مسؤولين من الدنمارك وألمانيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا والسويد فضلا عن النائبة التنفيذية لرئيسة المفوضية الأوروبية هينا فيركونين.

ودفعت الأحداث في بحر البلطيق في الأشهر الأخيرة الناتو إلى تعميق معرفته بهذه المنطقة البحرية على ما قالت الباحثة في المعهد الفنلندي للشؤون الدولية إيرو ساركا.

وقالت إن العملية العسكرية الجديدة ستكون “رادعا وإشارة استراتيجية” إلى أن الناتو مستعد للتحرك.

انك-نزغ/غ ر/ص ك