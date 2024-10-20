الناخبون في كردستان العراق يدلون بأصواتهم في انتخابات برلمانية

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السليمانية (رويترز) – بدأ الناخبون في إقليم كردستان بشمال العراق التصويت في انتخابات برلمانية في الإقليم شبه المستقل يوم الأحد بعد تأخير هذا الاستحقاق أكثر من مرة.

فتحت مراكز الاقتراع التي يزيد عددها عن 1200 أبوابها الساعة السابعة صباحا لانتخاب مئة عضو في برلمان الإقليم الذي يتمتع بالحكم الذاتي منذ عام 1991.

وفي ظل ضعف أحزاب المعارضة فمن المرجح أن يواصل أكبر حزبين في كردستان وهما الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني تقاسمهما للسلطة المستمر منذ أكثر من ثلاثة عقود.

تستمر عملية التصويت حتى الساعة السادسة مساء (1500 بتوقيت جرينتش).