الناشطة جريتا تونبري: تعرضت للتعذيب في سجن إسرائيلي

ستوكهولم (رويترز) – قالت الناشطة السويدية جريتا تونبري يوم الثلاثاء إنها تعرضت للتعذيب مع نشطاء آخرين ضمن أسطول الصمود العالمي الذي كان متجها إلى غزة في أثناء احتجازهم داخل سجن إسرائيلي.

وأضافت تونبري خلال مؤتمر صحفي في ستوكهولم أنها وآخرين تعرضوا “للخطف والتعذيب” على أيدي الجيش الإسرائيلي.

ورفضت الإدلاء بمزيد من التفاصيل، لكن بعد الضغط عليها أشارت إلى أنها لم تحصل على مياه نظيفة وأن المحتجزين الآخرين حُرموا من الأدوية الضرورية.

وقالت “لا أريد أن أشارك ما تعرضت له شخصيا لأنني لا أريد أن تتحول القصة إلى عناوين مثل ‘جريتا تعرضت للتعذيب’، فهذه ليست القضية هنا”، مشيرة إلى أن ما واجهوه لا يُقارن بما يتعرّض له سكان غزة يوميا.

ولم ترد وزارة الخارجية الإسرائيلية حتى الآن على طلب من رويترز للتعليق، لكنها نفت مرارا إساءة معاملة المحتجزين.

وقال متحدث باسم الوزارة لرويترز الأسبوع الماضي “جميع المحتجزين… حصلوا على الماء والطعام و(الحق في دخول) دورات المياه، ولم يُحرموا من الاستشارة القانونية، وحصلوا على جميع حقوقهم القانونية بالكامل”.

