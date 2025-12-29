الناشط السياسي علاء عبد الفتاح يعتذر عن منشورات سابقة على موقع للتواصل الاجتماعي

29 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – اعتذر الناشط المصري البريطاني علاء عبد الفتاح، الذي أفرجت عنه مصر من السجن ويقيم حاليا في بريطانيا، اليوم الاثنين عن منشورات “صادمة ومؤذية” نشرها على منصة تواصل اجتماعي قبل أكثر من عقد ودفعت سياسيين من المعارضة البريطانية إلى الدعوة لترحيله.

وأصبح عبد الفتاح (44 عاما) أبرز سجين سياسي في مصر بعد أن قضى فترات طويلة من حياته في السجن بسبب نشاطه، وشكل رمزا نادرا للمعارضة لحملة قمع واسعة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ووصل إلى بريطانيا يوم الجمعة بعد حصوله على الجنسية البريطانية في 2021 عن طريق والدته، وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إنه “سعيد” بهذه الأنباء.

ونشرت الصحف البريطانية بعد ذلك مقالات عن منشورات كتبها عبد الفتاح بين عامي 2008 و2014 على منصة تويتر سابقا، التي تسمى إكس حاليا، وتؤيد فكرة اللجوء إلى العنف ضد “الصهاينة” والشرطة. واطلعت رويترز على تلك التغريدات.

وقال عبد الفتاح في بيان إن عددا من تغريداته أسيء فهمها، لكن بعضها غير مقبول.

وتابع قائلا “بالعودة إلى تلك التغريدات الآن، تلك التي لم تحرف تماما بعيدا عن مقصدها، أتفهم حقا كيف كانت صادمة ومؤذية، ولهذا أعتذر عنها بكل صراحة”.

وأضاف “كانت في معظمها تعبيرا عن غضب وإحباط شاب يافع في وقت أزمات بالمنطقة، الحرب على العراق ولبنان وغزة، وتصاعد وحشية الشرطة ضد الشباب المصري”.

ودعا نايجل فاراج زعيم حزب الإصلاح اليميني، الذي يتصدر استطلاعات الرأي حاليا، إلى ترحيل عبد الفتاح من بريطانيا. وقالت كيمي بادينوك زعيمة حزب المحافظين المعارض إن على البلاد أن تبحث هذا الاحتمال.

وقال مجلس نواب اليهود البريطانيين إن منشوراته تثير “قلقا بالغا” وتظهر أن السلطات البريطانية لا تتحرى بما يكفي.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان نشرته أمس الأحد إنها تندد بتغريدات عبد الفتاح السابقة ووصفتها بأنها “بغيضة”.

وكان عبد الفتاح يقضي حكما بالسجن لمدة خمس سنوات في مصر صدر بحقه في ديسمبر كانون الأول 2021 بعد أن شارك منشورا على وسائل التواصل الاجتماعي عن وفاة سجين.

