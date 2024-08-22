الناقلة سونيون تشكل “خطرا بيئيا” بعدما استهدفها الحوثيون بالبحر الأحمر

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من جنى شقير ورينيه ماليتيزو

دبي/أثينا (رويترز) – قالت المهمة البحرية للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر (أسبيديس) يوم الخميس إن ناقلة النفط (سونيون) صارت تمثل الآن خطرا بيئيا بعد تعرضها لهجوم في البحر الأحمر.

وتبلغ حمولة الناقلة التي ترفع علم اليونان 150 ألف طن من النفط الخام وقد تسنى إجلاء طاقمها بعد استهدافها بعدة مقذوفات يوم الأربعاء قبالة الحديدة في اليمن.

وأعلن الحوثيون يوم الخميس أنهم استهدفوا ناقلة النفط (سونيون) في البحر الأحمر حيث تهاجم الجماعة اليمنية سفنا للتضامن مع الفلسطينيين في حرب غزة.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في بيان نقله التلفزيون “العملية الأولى استهدفت سفينة سونيون النفطية التابعة لشركة تتعامل مع العدو الإسرائيلي وانتهكت قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة وقد أصيبت السفينة إصابة دقيقة ومباشرة أثناء إبحارها في البحر الأحمر وهي معرضة للغرق”.

وقالت المهمة في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس “الناقلة سونيون التي تحمل 150 ألف طن من النفط الخام تشكل حاليا خطرا ملاحيا وبيئيا”.

سونيون هي ثالث سفينة تديرها شركة دلتا تانكرز، ومقرها في أثينا، تتعرض للهجوم في البحر الأحمر هذا الشهر. وقالت الشركة في بيان إن الهجوم تسبب في اندلاع حريق أخمده الطاقم.

وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية يوم الأربعاء أن الهجوم أدى إلى تعطل المحركات. وأوضحت أن السفينة رست الآن وأنه تسنى إجلاء جميع أفراد طاقمها.

وأفاد مصدر بقطاع الأمن البحري بأنها راسية بين اليمن وإريتريا.

وقالت دلتا تانكرز إنها تعكف على خطة لنقل سونيون إلى وجهة أكثر أمانا لإجراء المزيد من الفحوصات والإصلاحات.

وقالت المهمة إنها استجابت لطلب من ربان السفينة وأرسلت وحدة لإنقاذ الطاقم ونقله إلى جيبوتي.

وأضافت “أثناء الاقتراب من المنطقة، دمرت المهمة البحرية للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر (أسبيديس) قاربا مسيرا شكل‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬تهديدا للسفينة وطاقمها”.

وقالت وزارة الشحن اليونانية إن السفينة كانت تبحر من العراق إلى أجيوي ثيودوروي في اليونان وعلى متنها طاقم مكون من روسيين اثنين و23 فليبينيا.

ومن خلال شنهم عشرات الهجمات في البحر الأحمر منذ نوفمبر تشرين الثاني، أغرق الحوثيون سفينتين واستولوا على أخرى، وقتلوا ثلاثة بحارة على الأقل وتسببوا في اضطراب التجارة العالمية من خلال إجبار الشركات المالكة للسفن على تجنب المرور عبر قناة السويس.

وقال زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي يوم الخميس “من ضمن عمليات هذا الأسبوع في الاستهداف للسفن المنتهكة لقرار الحظر على العدو الإسرائيلي، سفينة بعد أن تم تعطيلها بالقصف جرفتها الأمواج”، ولم يذكر اسم السفينة.

وقالت الهيئة إنه في واقعة منفصلة يوم الخميس، أبلغت سفينة نورث ويند 1 عن وقوع انفجار على مقربة منها مما تسبب في أضرار طفيفة بعد مواجهة مع زورق مسير على بعد نحو 57 ميلا بحريا إلى الجنوب من ميناء عدن باليمن. والسفينة وطاقمها بخير وفي الطريق للميناء التالي.

وأعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن هذا الهجوم قائلين إنهم أصابوا السفينة إصابة مباشرة في أثناء إبحارها في خليج عدن والبحر الأحمر.

وندد وزير الشحن اليوناني كريستوس ستيليانيديس يوم الأربعاء بالهجوم على سونيون قائلا إنه “انتهاك صارخ للقانون الدولي وتهديد خطير لسلامة الشحن الدولي”.

ونفذت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات ردا على هجمات الحوثيين.

وقالت السفيرة البريطانية لدى اليمن عبدة شريف في منشور على منصة إكس “هجوم حوثي آخر يهدد سواحل اليمن وصيادي الأسماك وينذر بكارثة بيئية. لحسن الحظ، تم إنقاذ الطاقم، لكن السفينة سونيون التي تحمل 150 ألف طن من النفط أصبحت مهدورة في البحر. ندعو الحوثيين مرة أخرى إلى وقف هذه الهجمات المتهورة والغير قانونية”.