النرويج تعبر عن قلقها من احتمال اندلاع حرب شاملة في الشرق الأوسط
أوسلو 28 فبراير شباط(رويترز) – عبر وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث اليوم السبت عن قلقه البالغ إزاء اندلاع حرب جديدة شاملة في الشرق الأوسط، وذلك في أعقاب شن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران.
وقال في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني لرويترز “تصف إسرائيل الهجوم بأنه ضربة استباقية، لكنه لا يتوافق مع القانون الدولي. فالهجمات الاستباقية تتطلب وجود تهديد وشيك ومباشر”.
وحث على ضبط النفس وعدم التخلي عن سبل البحث عن حلول دبلوماسية.
