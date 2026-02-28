The Swiss voice in the world since 1935
النرويج تعبر عن قلقها من احتمال اندلاع حرب شاملة في الشرق الأوسط

أوسلو 28 فبراير شباط(رويترز) – عبر وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث اليوم السبت عن قلقه البالغ إزاء اندلاع حرب جديدة شاملة في الشرق الأوسط، وذلك في أعقاب شن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران.

وقال في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني لرويترز “تصف إسرائيل الهجوم بأنه ضربة استباقية، لكنه لا يتوافق مع القانون الدولي. فالهجمات الاستباقية تتطلب وجود تهديد وشيك ومباشر”.

وحث على ضبط النفس وعدم التخلي عن سبل البحث عن حلول دبلوماسية.

(إعداد شيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير )

