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النرويج تندد بقرار إسرائيل إضفاء الشرعية على بؤر استيطانية

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هلسنكي (رويترز) – قال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي يوم الخميس إن بلاده تندد بقرار إسرائيل “إضفاء الشرعية” على خمس بؤر استيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت إسرائيل الأسبوع الماضي إنها ستقنن وضع خمس بؤر استيطانية في الضفة الغربية وستمضي قدما في خطط بناء المزيد من المستوطنات في المنطقة.

وأضاف أن النرويج ترى أنه من “غير المقبول على الإطلاق” أن تقرر إسرائيل أيضا المضي قدما في الموافقة على بناء 6016 وحدة سكنية في مستوطنات الضفة الغربية.

وأوضح أن القرارات تقوض جهود إحلال السلام في المنطقة وطالب إسرائيل بالتراجع عنها. والحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة مستمرة منذ نحو تسعة أشهر.

وقال بارث إيدي، في إشارة إلى موقف النرويج السابق، “يستحق الإسرائيليون والفلسطينيون أن يعيشوا حياتهم في سلام وأمن، بحرية وبكرامة والتمتع بحقوق متساوية. إن حل الدولتين هو الحل الوحيد القابل للتطبيق”.

وتعتبر معظم الدول المستوطنات اليهودية التي بنيت على الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 غير قانونية. وترفض إسرائيل ذلك وتستشهد بروابط تاريخية وتوراتية للأرض.

والنرويج، التي اعترفت بدولة فلسطين في مايو أيار، من أشد الداعمين لحل الدولتين لإنهاء الصراع المستمر منذ عقود بين إسرائيل والفلسطينيين. وسبق التوصل إلى اتفاقات سلام مؤقتة في النرويج خلال تسعينيات القرن الماضي.

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