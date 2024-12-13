النسخة السادسة لماراثون أدنوك أبوظبي تنطلق السبت

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تنطلق السبت منافسات ماراثون أدنوك أبوظبي بمشاركة أكثر من 33 ألف متسابق ومتسابقة، يمثلون نخبة العدائين العالميين والمحترفين وعموم فئات المجتمع على الواجهة البحرية لأبوظبي في النسخة العالمية السادسة للماراثون، على ما ذكرت وكالة انباء الإمارات (وام) الجمعة.

وينظم مجلس أبوظبي الرياضي وشركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” الماراثون الذي يجسد “أكبر مشاركة رياضية مجتمعية”.

وستكون البداية مع سباق الماراثون لمسافة 42.195 كلم وسباق المسافة نفسها “تتابع” في تمام الساعة 06:00 صباحاً.

يبدأ السباقان من المقر الرئيسي لشركة أدنوك على شارع الكورنيش، ويمر العداؤون عبر أبرز معالم أبوظبي، بما في ذلك مسجد الشيخ زايد الكبير، وقصر الحصن، ومركز التجارة العالمي، قبل الوصول إلى خط النهاية عند برج أدنوك.

وينطلق سباق الـ10 كلم الساعة 06:30 صباحاً، في حين ينطلق سباق مسافة الـ2.5 كلم الساعة 08:45 صباحاً، وسباق الـ5 كلم الساعة 09:30 صباحاً.

وذكرت الوكالة أنّ ذلك يأتي “دعماً لمجتمع رياضي صحي، وانطلاقاً من حرص المجلس وأدنوك على تبني الممارسات الرياضية والإيجابية”.

ويفوق مجموع الجوائز المالية 300 ألف دولار، حيث ينال بطل النخبة لمسافة 42 كلم 50 ألف دولار، كما تنال بطلة النخبة 50 ألف دولار أيضاً، بينما تبلغ قيمة جوائز فئة الكراسي المتحركة 3150 دولارا لصاحب المركز الأول لكل من فئتي الرجال والسيدات بجانب جوائز المركزين الثاني والثالث.

هت