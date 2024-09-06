النفط يبلغ أدنى مستوى له منذ نحو عام ونصف رغم تدخل تحالف أوبك بلاس

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بلغ سعر خام برنت الجمعة أدنى مستوياته منذ آذار/مارس 2023، متأثرا بالمخاوف بشأن الاقتصاد العالمي، رغم قرار دول مصدرة أعضاء في تحالف أوبك بلاس تأجيل زيادة إنتاجها.

وفي حوالي الساعة 16,25 بتوقيت غرينتش، انخفض سعر برميل برنت بحر الشمال بنسبة 2,46% إلى 70,90 دولارا.

وتراجع سعر نظيره الأميركي خام غرب تكساس الوسيط 2,46% ليصل إلى 67,45 دولارا للبرميل.

وقال المحلل في شركة “إكسينيتي” هان تان إن “المخاوف المتزايدة من الركود” تبقي النفط في المنطقة السلبية “رغم تأجيل أوبك بلاس خطتها لزيادة العرض في تشرين الأول/أكتوبر”.

في ظل الضغط في مواجهة الانخفاض الأخير في الأسعار، اتفق ثمانية أعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها (أوبك بلاس) الخميس على “تمديد تخفيضاتهم الطوعية الإضافية للإنتاج بمقدار 2,2 مليون برميل يوميا لمدة شهرين”، بحسب ما قالوا في بيان.

وكان تحالف “أوبك بلاس” قرر في حزيران/يونيو التراجع تدريجيا عن التخفيضات، بمعدل 180 ألف برميل يوميا تضاف كل شهر ابتداء من تشرين الأول/أكتوبر.

لكن التغيير في استراتيجية التحالف “لا يثير إعجاب سوق النفط”، كما يؤكد محللو شركة “دي إن بي”.

وشدد المحلل في شركة “إس إي بي” أولي هفالباي على أن هذا التغيير في خريطة الطريق “لم يكن كافيا للتعويض عن الخسائر القوية في أسعار النفط الخام التي لوحظت في الأسابيع الأخيرة”.

وتظل السوق تراقب أدنى مؤشرات اقتصادية قاتمة في الولايات المتحدة، ما قد يغذي المخاوف من الركود.

في الوقت نفسه، أشار هفالباي إلى أن “مخاوف عميقة لا تزال قائمة، لا سيما في ما يتعلق بالصين التي تمثل بشكل عام حوالي 40% من النمو السنوي في الطلب العالمي”.

وكانت الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط الخام في العالم، في قلب مخاوف المستثمرين منذ تباطؤ معدل نموها الاقتصادي في الربع الثاني.

امب/ح س/غد