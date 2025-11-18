النمسا تأمل في حل وسط بشأن مشاركة إسرائيل في مسابقة يوروفيجن

أعربت هيئة الإذاعة والتلفزيون النمساوية التي تستضيف مسابقة يوروفيجن القادمة الثلاثاء عن أملها في التوصل إلى حل وسط بشأن مشاركة إسرائيل في هذا الحدث التلفزيوني الضخم قبل التصويت المقرر الشهر المقبل.

صرح الاتحاد الأوروبي للإذاعة والتلفزيون منظم المسابقة الغنائية الشهر الماضي أنه سيتم تناول مشاركة إسرائيل في اجتماعه الدوري في كانون الأول/ديسمبر.

ويزداد عدد الدول التي تهدد بمقاطعة نسخة 2026 من أكبر حدث تلفزيوني موسيقي حي في العالم ما لم يتم استبعاد إسرائيل بسبب الحرب في غزة.

وقال رولاند فايسمان، المدير العام لهيئة الإذاعة والتلفزيون النمساوية، إنه بذل “جهدا مكثفا” لإقناع نظرائه الأجانب بالحضور إلى فيينا في أيار/مايو المقبل للمشاركة في المسابقة.

وقال للصحافيين “بصراحة، هذا هو وقت الدبلوماسية”.

أعلنت إسبانيا أنها ستقاطع حدث العام المقبل إذا شاركت إسرائيل. ووجهت أيرلندا وسلوفينيا وأيسلندا وهولندا تهديدات مماثلة. كما تدرس دول أخرى مثل بلجيكا والسويد وفنلندا مقاطعة المسابقة.

وانتقد سيب شيلهورن، المسؤول في وزارة الخارجية النمساوية، دعوات المقاطعة ووصفها بأنها “غبية ولا طائل منها”، بينما اتهمت ألمانيا الدول التي تقف وراء هذه الحملة بتسييس الحدث الثقافي.

استُبعدت روسيا بعد غزوها أوكرانيا عام 2022 وبيلاروس في 2021 بعد إعادة انتخاب الرئيس ألكسندر لوكاشينكو.

وأعلنت رومانيا ومولدوفا وبلغاريا عن نيتها العودة للمشاركة، كما أبدت كندا اهتمامها بها.

شاهد نحو 166 مليون شخص في 37 دولة مسابقة 2025 التي أقيمت في بازل السويسرية وفاز فيها النمساوي جيه جيه، واسمه الحقيقي يوهانس بيتش، عن أغنيته “Wasted Love” التي مُزجت فيها إيقاعات التكنو مع الغناء الأوبرالي.

منح هذا الفوز النمسا حق استضافة النسخة السبعين من المسابقة التي حلت فيها في المركز الثاني الإسرائيلية يوفال رافائيل، وهي ناجية من هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 على جنوب إسرائيل.

