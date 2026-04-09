النمسا تطالب إسرائيل بوقف هجماتها على الأهداف المدنية في لبنان

فيينا 9 أبريل نيسان (رويترز) – دعت وزارة الخارجية النمساوية اليوم الخميس إسرائيل إلى وقف هجماتها على الأهداف المدنية في لبنان، وأكدت ضرورة حماية الجنود النمساويين المشاركين في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في ‌لبنان (اليونيفيل).

وكانت النمسا في السنوات القليلة الماضية من أقوى الداعمين السياسيين لإسرائيل في الاتحاد الأوروبي.

وردا على سؤال من رويترز قالت وزارة الخارجية النمساوية “يجب على إسرائيل أن توقف فورا عملياتها العسكرية ضد الأهداف المدنية والبنية التحتية في لبنان”.

وشنت إسرائيل أمس الأربعاء أعنف هجماتها على لبنان منذ تجدد الصراع مع جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران الشهر الماضي. وتزامن الهجوم مع دعوة فرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى أن تشمل هدنة بين إيران والولايات المتحدة لمدة أسبوعين لبنان أيضا.

وتضم اليونيفيل، التي يبلغ قوامها 7500 فرد، نحو 160 جنديا نمساويا ينتمون إلى وحدة تؤدي عددا من المهام مثل نقل البضائع والأفراد وإصلاح المركبات وتوريد الوقود ومكافحة الحرائق.

وعبرت وزارة الخارجية النمساوية عن قلقها البالغ إزاء الصراع بين إسرائيل وحزب الله “والكارثة الإنسانية التي أسفرت عن نزوح ما يربو على مليون شخص”.

وأضافت “تأتي حماية السكان المدنيين والوحدة النمساوية التابعة لليونيفيل في صدارة أولوياتنا”.

وبدلا من الدعوة إلى توسيع نطاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران ليشمل لبنان، قالت إنه يجب إيجاد طريق للعودة إلى وقف إطلاق النار المبرم في نوفمبر تشرين الثاني 2024 بين إسرائيل وحزب الله.

(إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير سامح الخطيب)