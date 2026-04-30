النهضة: الغنوشي يعاني تدهورا صحيا حادا ونقل بشكل عاجل من السجن للمستشفى

30 أبريل نيسان (رويترز) – قالت حركة النهضة أحد أكبر احزاب المعارضة في تونس اليوم الخميس إن صحة زعيمها المسجون راشد الغنوشي تدهورت بشكل حاد وإن ادارة السجن نقلته بشكل عاجل إلى أحد المستشفيات.

ويقبع الغنوشي (84 عاما)، وهو منتقد شرس للرئيس قيس سعيد وشخصية بارزة في الحياة السياسية التونسية منذ ثورة 2011، في السجن منذ عام 2023 في إطار ما وصفته المعارضة بأنه حملة قمع واسعة ضد شخصيات المعارضة الرئيسية.

وحكم على الغنوشي، الذي شغل منصب رئيس البرلمان الذي علق سعيد عمله في عام 2021، بالسجن لفترات تصل إلى 70 عاما في قضايا يقول إنها ملفقة، ورفض المثول أمام القضاة في المحكمة، قائلا إنه لا يثق في قضاة تكون أحكامهم جاهزة ويتلقون تعليمات.

وفي بيان لها قالت الحركة إن سلطات السجن نقلت الغنوشي إلى المستشفى دون تقديم تفاصيل إضافية.

وأضاف البيان أنه “تم نقله بشكل عاجل من قبل إدارة السجن بعد تعرضه لتدهور حاد في صحته، لتلقي العلاج والبقاء والخضوع للمراقبة الطبية لأيام”، ودعت الحركة إلى إطلاق سراحه فورا.

ولم يتسن الحصول على الفور على تعليق من السلطات التونسية التي اتصلت بها رويترز.

وعلق سعيد عمل البرلمان المنتخب بشكل مفاجئ في عام 2021، وبدأ الحكم بمراسيم، وهو ما وصفته المعارضة بأنه انقلاب.

وتواجه تونس، التي كانت تعد قصة النجاح الديمقراطي الوحيدة بعد ثورات الربيع العربي قبل 15 عاما، انتقادات متزايدة من منظمات حقوقية دولية بشأن القيود المفروضة على المعارضين ووسائل الإعلام والمجتمع المدني.

وسُجن قادة أبرز أحزاب المعارضة خلال السنوات الثلاث الماضية، إلى جانب عشرات السياسيين والصحفيين والنشطاء ورجال الأعمال، بتهم تتعلق بالتآمر ضد أمن الدولة وغسل الأموال والفساد.

ويقول سعيد إنه لن يكون دكتاتورا وإن الحريات مضمونة في تونس، لكنه يؤكد أيضا أنه لا أحد فوق المساءلة، بغض النظر عن اسمه أو منصبه.

(تغطية صحفية طارق عمارة من تونس – تحرير سها جادو)