النواب الألمان يناقشون برنامج فريدريش ميرتس الاستثماري الضخم

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من المقرر أن يدافع المستشار المستقبلي فريدريش ميرتس في البرلمان الخميس عن برنامجه الاستثماري الضخم الذي يعتبره حيويا لإعادة تسليح ألمانيا وتحديثها فيما تجبر التحولات الأميركية الاستراتيجية أوروبا على تولي السيطرة على أمنها.

وهذه الحزمة غير المسبوقة التي تبلغ قيمتها مئات المليارات من اليورو والتي تتطلب تعديل الدستور وبالتالي أغلبية الثلثين لاعتمادها، تشكل حجر الزاوية لحكومته المقبلة المحتملة مع الحزب الاشتراكي الديموقراطي (يسار الوسط).

وينص البرنامج على تخفيف ضوابط الديون في ما يتصل بالإنفاق العسكري، وإنشاء صندوق خاص بقيمة 500 مليار يورو على مدى عشر سنوات للبنى التحتية الأساسية.

ولكن مصيره لم يحسم بعد، إذ يهدد الخضر الذين تعد أصواتهم أساسية، باستخدام حق النقض ضد البرنامج، منتقدين خصوصا افتقاره إلى استثمارات كبيرة في مجال حماية المناخ.

وقالت رئيسة الكتلة البرلمانية للخضر كاترينا دروغي على التلفزيون العام الخميس: “لا يزال موقف حزب الخضر هو أننا لن نصوت لصالح” هذه الإجراءات، مضيفة أنها لا تشارك “التفاؤل” الذي أظهره الحزب الاشتراكي الديموقراطي والمحافظون.

وأمام الأحزاب أسبوع للتوصل إلى حل وسط، وإلا فإن خطط فريدريش ميرتس ستتعطل بشكل خطير.

من المقرر أن تبدأ المناقشات في البرلمان الألماني (البوندستاغ) عند الظهر تقريبا. وسيتم التصويت على هذا القرار في نهاية القراءة الثانية في 18 آذار/مارس. وسيتعين بعد ذلك على المجلس الاتحادي (البوندسرات)، الذي يمثل المناطق، أن يعطي موافقته.

– “الوقت ينفد” –

يريد زعيم حزب المحافظين البالغ 69 عاما والذي فاز معسكره في الانتخابات العامة التي جرت في 23 شباط/فبراير، دفع هذه الإجراءات عبر البرلمان الحالي.

ويعود ذلك إلى أن اليمين المتطرف واليسار المتشدد سيكون لهما أقلية معطلة في البرلمان الجديد الذي سيجتمع أعضاؤه في 25 آذار/مارس.

وسيكون حزب البديل من أجل ألمانيا ثاني أكبر قوة سياسية في المجلس الجديد، بعد أن تعزز وضعه في الانتخابات التشريعية.

وقال النائب المحافظ تورستن فراي الخميس “الضغط شديد والوقت ينفد”.

ويشير مراقبون إلى أن هناك بالفعل خطرا كبيرا بالعودة إلى حالة الشلل التي طبعت حكومة أولاف شولتس المنتهية ولايتها القائمة على تحالف الاشتراكيين الديموقراطيين مع حزب الخضر والحزب الديموقراطي الحر.

تؤكد صحيفة زود دويتشه تسايتونغ ذات التوجه اليساري في افتتاحيتها أن “ألمانيا وأوروبا تعولان على الإسراع في تشكيل حكومة اتحادية قادرة على العمل ومجهزة بالموارد المالية الكافية”، في إشارة إلى تراجع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن دعم أوكرانيا وتقاربها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويتعين على أكبر اقتصاد في أوروبا والذي عانى عامين من الركود، أن يعمل أيضا على إصلاح نموذجه الصناعي المتضرر من ارتفاع تكاليف الطاقة والبيروقراطية، وكل ذلك في سياق متوتر مع زيادة واشنطن الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم الأوروبيين.

– “صدمة سلبية كبرى” –

يواجه فريدريش ميرتس، المنافس السابق لأنغيلا ميركل، عقبة محتملة أخرى مع تقديم حزبي البديل من أجل ألمانيا واليسار طلبا إلى المحكمة الدستورية لمنع التصويت في البرلمان. ويزعم حزب البديل من أجل ألمانيا خصوصا وجود خطأ إجرائي.

إذا لم تسر الأمور كما يريد، فستكون لديه رغم ذلك أدوات لتوفير القدرات المالية.

ويمكن تعليق “كابح الديون مؤقتا من خلال إعلان وقوع صدمة سلبية كبرى”، كما حدث أثناء جائحة كوفيد. وتقع التوترات الجيوسياسية الحالية ضمن هذه الفئة، كما يؤكد الخبير الاقتصادي هولغر شميدينغ من بنك بيرينبيرغ. ولتحقيق هذه الغاية، لن يحتاج سوى إلى غالبية بسيطة في البرلمان.

ويضيف شميدينغ أن ألمانيا قد تعدل أيضا موقفها المتردد بشأن الاقتراض المشترك للاتحاد الأوروبي لتمويل الدفاع أو المساعدات لأوكرانيا.

لكن في أسوأ السيناريوهات، فإن الفشل في إقرار البرنامج “قد يؤدي أيضا إلى نهاية مفاوضات الائتلاف” التي تبدأ في وقت متأخر من بعد ظهر الخميس بين المحافظين والحزب الاشتراكي الديموقراطي، كما تحذّر مجلة دير شبيغل.

وتهدف هذه المفاوضات، استنادا إلى اتفاق مبدئي أعلن عنه السبت، إلى تشكيل حكومة جديدة بحلول 20 نيسان/أبريل.

يلب/ح س/لين