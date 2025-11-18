النواب الأميركيون يصوتون لصالح نشر وثائق قضية إبستين

صوّت مجلس النواب الأميركي الثلاثاء لصالح نشر وثائق التحقيق في قضية جيفري إبستين المدان بارتكاب جرائم جنسية، عقب تغيير الرئيس دونالد ترامب موقفه في القضية بعد ضغطه طويلا على الجمهوريين لعرقلة التصويت.

يهدف مشروع القانون الذي أُقرّ بأغلبية 427 صوتا مقابل صوت واحد معارض، إلى إلزام وزارة العدل بنشر كل الوثائق والسجلات التي بحوزتها والمتعلقة بالخبير المالي الأميركي الذي توفي في السجن عام 2019 قبل محاكمته بتهمة ارتكاب جرائم جنسية.

وسيُحال مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ حيث لا يزال مصيره غامضا.

وقد شنّ دونالد ترامب على مدى أشهر حملة شرسة لإحباط هذا التصويت في مجلس النواب، والذي كان من الممكن أن يُسفر عن عواقب محرجة للرئيس.

وأكّد الملياردير الجمهوري الثلاثاء أنه “لا علاقة له بجيفري إبستين”، قائلا إنه طرد الخبير المالي من ناديه الفاخر بدارته في مارالاغو في فلوريدا لأنه رأى فيه “منحرفا مريضا”.

كان رجلا الأعمال، وهما شخصيتان بارزتان من أثرياء نيويورك، مقرّبين منذ أواخر الثمانينيات وحتى خلافهما في أوائل القرن الحالي، قبل أن تُوجّه التهم بعد بضع سنوات ضد الخبير المالي المتهم بإدارة شبكة اتجار جنسي تشمل فتيات قاصرات.

– “ليس لدينا ما نخفيه” –

في مواجهة موجة الغضب والانشقاقات المتزايدة داخل حزبه قبل التصويت، تراجع دونالد ترامب عن موقفه الأحد وأعلن تأييده لمشروع القانون.

وقال الرئيس “ليس لدينا ما نخفيه”، منتقدا مجددا ما اعتبره “خديعة” دبرتها المعارضة الديموقراطية.

مع ذلك، لم يشرح الرئيس الأميركي سبب عدم إصداره أمرا إلى وزيرة العدل بنشر الوثائق مباشرة من دون المرور بالتصويت في الكونغرس.

وقال مجددا الثلاثاء “لا علاقة لي بجيفري إبستين”.

في مؤتمر صحافي عُقد أمام مبنى الكابيتول قبيل التصويت، تحدثت العديد من ضحايا جيفري إبستين، غالبا بنبرة عاطفية، عما تعرّضن له، وناشدن الكونغرس إقرار مشروع القانون.

وأوضحت إحداهن، لارا بلوم ماكغي، أنها تتحدث علنا لأول مرة عن اعتداء جيفري إبستين عليها جنسيا عندما بدأت مسيرتها المهنية في عرض الأزياء في نيويورك. وقالت “يجب ألا تقف الدولة إلى جانب المتحرشين”.

مع إقراره في مجلس النواب، يتجه مشروع القانون الآن إلى مجلس الشيوخ، على الرغم من أنه لا يزال من غير المؤكد ما إذا كان زعيم الأغلبية الجمهورية جون ثون سيقرر طرحه للتصويت.

مع ذلك، فإن مثل هذا القرار من شأنه أن يُعرّض معسكر الرئيس والبيت الأبيض تحديدا لانتقادات متجددة لطريقة تعامله مع قضية إبستين.

– تحقيقات –

بعد أن وعد مؤيديه بكشف حقائق مثيرة خلال حملته الانتخابية، يبذل دونالد ترامب قصارى جهده لتهدئة الجدل منذ عودته إلى السلطة، ما أثار غضبا حتى داخل حركة “لنجعل أميركا عظيمة مجددا” MAGA التي يتزعمها.

أُعيد إحياء القضية الأسبوع الماضي بنشر رسائل بريد إلكتروني من الخبير المالي كشف عنها أعضاء ديموقراطيون في الكونغرس يزعم فيها جيفري إبستين أن دونالد ترامب “كان على علم بالفتيات” اللواتي اعتدى عليهن جنسيا، بل إنه “أمضى ساعات” مع إحداهن.

لكن الرئيس الأميركي، الذي لم يواجه أي تداعيات قانونية في هذه القضية، أكد عدم علمه بها. ودعا في المقابل إلى التحقيق في العلاقة بين جيفري إبستين وبعض الديموقراطيين البارزين، بينهم بيل كلينتون.

أعربت النائبة الجمهورية مارجوري تايلور غرين التي سحب دونالد ترامب دعمها علنا خلال عطلة نهاية الأسبوع، لا سيما بسبب دعمها للتشريع المقترح، الثلاثاء عن شكوك لديها بشأن هذه التحقيقات.

وقالت إنه بعد الكونغرس، “سيكون الاختبار الحقيقي هو: هل ستُفرج وزارة العدل عن الوثائق؟ أم ستظل مُقيّدة بهذه التحقيقات؟”

