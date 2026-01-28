النيابة العامة الألمانية تداهم مكاتب “دويتشه بنك” على خلفية شبهات بتبييض أموال

داهمت النيابة العامة والشرطة الألمانية الأربعاء مقرّ “دويتشه بنك” في فرانكفورت ومكتبه في برلين، في سياق تحقيق في شبهات بتبييض أموال، وفق ما أفاد مسؤولون.

وأوردت صحيفة “زودويتشه تسايتونغ” أن التحقيق يتمحور على مخالفات مشبوهة للمصرف في تعامله مع شركات على صلة برجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش.

وأكّدت النيابة العامة تنفيذ العملية لكنها لم تكشف عن الجهة المستهدفة.

وقال مكتب النيابة العامة في فرانكفورت إنه يجري “تحقيقا… في شبهات بتبييض أموال… ومزاعم إضافية على صلة بقانون مكافحة تبييض الأموال” في مصرف “دويتشه بنك”.

وأشار إلى أن وحدة متخصّصة في الجرائم المالية كلّفت بالتحقيق إلى جانب الشرطة الفدرالية.

وأكّد ناطق باسم “دويتشه بنك” التحقيق الجاري، مشيرا إلى أن إدارة المصرف “تتعاون بالكامل مع المدعين”، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ويخضع رجل الأعمال رومان أبراموفيتش لعقوبات من الاتحاد الأوروبي منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأشارت “زودويتشه تسايتونغ” إلى أن التحقيق فتح إثر شبهات في أن “دويتشه بنك” لم يبلّغ عن تبييض مفترض لأموال في الوقت اللازم.

وبحسب الموقع الإلكتروني لمجلّة “دير شبيغل”، بدأت العملية في فرانكفورت بعيد العاشرة صباحا وشارك فيها حوالى 30 محقّقا بزيّ مدني.

