النيابة العامة السلفادورية تطلب محاكمة 563 من قادة عصابة “باريو 18”

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طلبت النيابة العامة في السلفادور الجمعة محاكمة 563 ممن يُشتبه في كونهم قادة في عصابة “باريو 18″، في وقت تُجرى منذ نيسان/أبريل محاكمة جماعية لعدد من أعضاء منافِسَتها “مارا سالفاتروتشا” (MS-13).

وأعلن نائب المدعي العام المسؤول عن مكافحة الجريمة المنظمة ماكس مونيوز، عبر حساب المكتب الإعلامي الرئاسي في اكس، أن هؤلاء الأفراد الـ563 سيواجهون ما مجموعه 14488 تهمة.

وأوضح مونيوز أن هؤلاء المشتبه فيهم متّهمون جميعا بـ”الانتماء إلى منظمة إرهابية”، وهي تهمة تصل عقوبتها إلى السجن مدى الحياة بموجب تعديل حديث لقانون العقوبات. كما يُتّهمون أيضا بالقتل، والابتزاز، والاتجار بالأسلحة والمخدرات والبشر.

وأشار مونيوز إلى أنّ هذه المحاكمة الجماعية الجديدة قد تبدأ في آب/أغسطس.

وتجري منذ نيسان/أبريل محاكمة جماعية ضد 485 متهما بقيادة عصابة “مارا سالفاتروتشا” المنافسة.

ووعد مونيوز بإصدار أحكام بالسجن لمدة تصل إلى آلاف السنين بحق المتهمين، الذين يمثلون أمام المحكمة عبر الفيديو من سجون مختلفة.

وفُكّكت العصابتان في إطار المعركة التي أطلقتها حكومة الرئيس نجيب بوكيلي ضدهما عام 2022.

بور/رك/ب ح