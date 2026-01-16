النيابة العامة الفرنسية تطلب للإيرانية إسفندياري السجن أربعة أعوام ثلاثة منها مع وقف التنفيذ

afp_tickers

3دقائق

طلبت النيابة العامة في باريس الجمعة السجن أربعة أعوام ثلاثة منها مع وقف التنفيذ للإيرانية مهدية إسفندياري التي قد تتم مبادلتها بالفرنسيين سيسيل كولر وجاك باريس المحتجزين في طهران.

أما للمتهمين الأربعة الآخرين الذين يُحاكمون مع إسفندياري بتهمة تمجيد الإرهاب، فطلبت النيابة العامة عقوبات تصل إلى الحبس ثلاث سنوات مع النفاذ.

وطلبت النيابة العقوبة الأشد للكاتب اليميني المتطرف آلان سورال، المدان مرات عدة سابقا، والذي تغيب عن الجلسة. وطلبت إصدار مذكرة توقيف بحقه.

ورأت النيابة العامة أنه ليس من الضروري إعادة سجن مهدية إسفندياري التي قضت ثمانية أشهر في الحبس الاحتياطي قبل إطلاق سراحها ووضعها تحت الإشراف القضائي في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وتخضع الإيرانية البالغة 39 عاما للمحاكمة منذ الثلاثاء بتهمة تمجيد عمل إرهابي عبر الإنترنت، والتحريض المباشر عبر الإنترنت على عمل إرهابي (وهي جرائم تصل عقوبتها إلى السجن سبع سنوات وغرامة قدرها 100 ألف يورو)، والتجريح العلني عبر الإنترنت على أساس الأصل أو العرق أو الجنسية أو الدين، والانتماء إلى عصابة مجرمين.

وتشتبه النيابة العامة الفرنسية في أنها وضعت منشورات على حسابات باسم “محور المقاومة” في عامي 2023 و2024، ولا سيما على منصات تلغرام وإكس وتويتش ويوتيوب، وموقع إلكتروني يديره آلان سورال.

وأشاد حساب “محور المقاومة” على تلغرام بهجوم حركة حماس الفلسطينية على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وحرّض وفق النيابة العامة على أعمال إرهابية وأهان الجالية اليهودية، وقد أبلغت وزارة الداخلية القضاء بمنشوراته.

وأقرت المتهمة في المحكمة بأنها صاحب فكرة إنشاء قناة “محور المقاومة” لكنها نفت تأليف المنشورات.

وقالت ممثلة النيابة العامة “إنها تقدم نفسها لنا بصورة مثالية” لكنها “في محور هذا النشاط”، داعية المحكمة إلى أن تضع في الاعتبار سياق “التدخل الأجنبي” في هذه القضية، رغم أن هذا الجانب ليس مشمولا بالاتهامات.

تسعى السلطات الإيرانية إلى مبادلة مهدية إسفندياري التي أوقفت في فرنسا في شباط/فبراير 2025، بسيسيل كولر (41 عاما) وجاك باريس (72 عاما) اللذين أوقفا في إيران في أيار/مايو 2022 قبل أن يُحكم عليهما بالسجن 20 و17 عاما على التوالي، بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.

وأُفرج عن الفرنسيين مطلع تشرين الثاني/نوفمبر 2025 مع منعهما من السفر. وهما محتجزان حاليا في السفارة الفرنسية في طهران.

ومن المقرر أن يقدم فريق الدفاع عن إسفندياري مرافعاته بعد الظهر.

ادي/ب ح-ح س/ب ق