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النيابة العامة في جورجيا تفتح تحقيقا في “مزاعم تزوير” الانتخابات التشريعية

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أعلنت النيابة العامة في جورجيا الأربعاء فتح تحقيق في “مزاعم تزوير” الانتخابات التشريعية، واستدعاء رئيسة البلاد الموالية للغرب لتوضيح تفاصيل اتهاماتها بالتزوير ضد الحزب الحاكم وإعلان الفائز في الاقتراع.

وقالت النيابة في بيان “مكتب المدعي العام الجورجي فتح تحقيقا في مزاعم تزوير للانتخابات التشريعية”، موضحا أن الرئيسة المؤيدة لأوروبا سالومي زورابيشفيلي التي نددت بنتائج الانتخابات “تم استدعاؤها” لاستبيان موقفها الخميس.

وقالت زورابيشفيلي إن نتائج الانتخابات “غير شرعية” واصفة الأمر بأنه “عملية روسية خاصة”، وهو ما رفضه الكرملين.

وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية في جورجيا أنها ستعيد فرز الأصوات الثلاثاء بعدما نددت أحزاب المعارضة بـ”سرقة” الانتخابات التشريعية التي أجريت نهاية الأسبوع.

رفضت الأحزاب الموالية للغرب الاعتراف بنتائج انتخابات السبت التي قالت إنه تم تزويرها لصالح حزب “الحلم الجورجي” الحاكم.

ودانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي “التجاوزات” الانتخابية.

وأكد الرئيس الأميركي جو بايدن أنه “قلق للغاية” إزاء “تراجع” الديموقراطية في الدولة القوقازية، وأن الانتخابات شابها “ترهيب للناخبين وإكراههم”.

بحسب النتائج شبه النهائية، نال حزب الحلم الجورجي الذي يحكم البلاد منذ 2012 صباح الاثنين 53,9 % من الأصوات مقابل 37,7 % لتحالف المعارضة. 

وأفادت مجموعة من أبرز مراقبي الانتخابات في جورجيا الاثنين عن أدلة على عملية تزوير معقدة وواسعة النطاق وطالبت بإلغاء 15 في المئة على الأقل من الأصوات التي تم الإدلاء بها.

وتتهم المعارضة حزب “الحلم الجورجي” منذ أشهر بالسعي لإبعاد جورجيا عن هدفها في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وإعادتها إلى فلك روسيا.

ايم/شي/الح

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