الهجمات الإيرانية تسفر عن مقتل ثلاث فلسطينيات في الضفة وتايلاندي في إسرائيل

أسفرت الهجمات الصاروخية الإيرانية عن مقتل ثلاث فلسطينيات في الضفة الغربية المحتلة وتايلاندي في وسط إسرائيل، بحسب ما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني وبانكوك الخميس.

وأشار الهلال الأحمر الفلسطيني إلى مقتل ثلاث نساء جراء سقوط شظايا صاروخية على صالون تجميل في بيت عوا قرب الخليل (جنوب) مساء الأربعاء.

وهذه المرة الأولى التي يُعلن فيها عن مقتل فلسطينيين في الهجمات الإيرانية، منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على الجمهورية الإسلامية في 28 شباط/فبراير.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”، بأنّ من بين الضحايا مراهقة في الـ17 من عمرها.

كذلك، أشار الهلال الأحمر الفلسطيني إلى جرح أكثر من 13 شخصا، بعضهم إصاباتهم حرجة.

وقال إنّ صالون التجميل موجود في “كرفان” مصنوع من المعدن، بجانب منزل في بلدة بيت عوا.

وأظهرت صور وكالة فرانس برس عناصر من الدفاع المدني الفلسطيني داخل المنشأة، التي يبدو أن سقفها قد اخترقته شظايا مقذوفات وحيث غطّت الدماء سجادة في المكان.

وأشارت وكالة وفا إلى سقوط شظايا صواريخ في عدّة مواقع في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق رصد “صواريخ أُطلقت من إيران”، مضيفا أنه “يعمل على اعتراض التهديد”.

إلى ذلك، دان وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان الهجوم الإيراني في اتصال هاتفي مع نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، وفقا لوكالة أنباء الإمارات.

– عامل تايلاندي –

في إسرائيل، أعلنت خدمة الإسعاف “نجمة داود الحمراء” الخميس مقتل شخص في وسط البلاد إثر هجوم صاروخي إيراني، ما رفع حصيلة القتلى إلى 15 شخصا.

وأفادت وزارة الخارجية التايلاندية بأنّه أحد رعاياها، مشيرة إلى أنّه يعمل في الزراعة.

وقال المتحدث باسم الوزارة في مؤتمر صحافي إنّ “السفارة التايلاندية تواصلت مع عائلة الضحية. وستتولى مسألة التعويضات”.

وبحسب “نجمة داود الحمراء”، فقد قُتل الرجل في موشاف أدانيم، على بعد حوالى 20 كيلومترا شمال شرق تل أبيب وأقل من ثماني كيلومترات من الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت خدمة الإسعاف الإسرائيلية أنّ “شظايا معدنية تناثرت” في المنطقة التي كان موجودا فيها، حيث عُثر عليه “فاقدا للوعي بينما كان يعاني من إصابات خطيرة”، قبل إعلان وفاته.

في الأثناء، حذر الجيش الإسرائيلي من هجمات إيرانية جديدة، ودوّت صفارات الإنذار في عدّة مناطق في شمال ووسط إسرائيل، وكذلك في مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

ويأتي ذلك فيما أعلن الحرس الثوري في بيان إطلاق صواريخ ومسيّرات على أهداف في الأراضي الإسرائيلية، وفقا لوكالتي فارس وإسنا.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فقد استخدمت إيران خلال الليل الذخائر العنقودية التي تنفجر في الجو وتنثر قنابل صغيرة على مساحة واسعة.

وسبق أن تبادلت إيران وإسرائيل الاتهامات بشأن استخدام هذا النوع من الذخائر.

