الهجمات الصاروخية الروسية على أوكرانيا تبلغ ذروتها في تشرين الأول/أكتوبر

أطلقت روسيا في تشرين الأول/أكتوبر الماضي عددا من الصواريخ على أوكرانيا يفوق أي شهر آخر منذ مطلع العام 2023، في إطار هجمات ليلية استهدفت خصوصا شبكة الطاقة، بحسب تحليل لبيانات أوكرانية أجرته وكالة فرانس برس.

وأطلقت روسيا 270 صاروخا خلال الشهر الماضي، أي بزيادة نسبتها 46% مقارنة بأيلول/سبتمبر، وفق تجميع يومي للبيانات التي تنشرها القوات الجوية الأوكرانية.

ويعدّ هذا العدد الأعلى من الصواريخ التي تُطلق خلال شهر واحد على أوكرانيا منذ أن بدأت القوات الجوية الأوكرانية في مطلع العام 2023 نشر تقاريرها اليومية حول الضربات الروسية.

وتسببت تلك الهجمات في انقطاع التيار الكهربائي عن عشرات آلاف السكان، فيما تستهدف موسكو للشتاء الرابع على التوالي شبكة الكهرباء الأوكرانية في إطار استراتيجية تهدف وفق كييف وحلفائها إلى إنهاك السكان المدنيين.

وفي تشرين الأول/أكتوبر، اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا بالسعي إلى بثّ “الفوضى” وممارسة “ضغط نفسي” عبر تكثيف ضرباتها على شبكة الطاقة.

وكما في الشتاءات السابقة، فرضت السلطات الأوكرانية قطعا دوريا للتيار الكهربائي في مناطق البلاد كافة، بما في ذلك العاصمة كييف، طوال شهر تشرين الأول/أكتوبر للتعامل مع النقص في الإمدادات.

وفي 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرات توقيف بحق مسؤولين كبار في الجيش الروسي بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في أوكرانيا، بينها ضربات صاروخية استهدفت البنى التحتية للطاقة.

كما أطلقت روسيا في تشرين الأول/أكتوبر 5298 طائرة مسيّرة بعيدة المدى خلال هجماتها الليلية، بحسب بيانات القوات الجوية الأوكرانية، في رقم يعكس تراجعا بنحو 6% مقارنة بشهر أيلول/سبتمبر لكنه يبقى قريبا من الأرقام القياسية.

وردّت كييف بتنفيذ ضربات استهدفت مخازن النفط والمصافي الروسية في محاولة لتجفيف عائدات الطاقة التي تموّل المجهود الحربي للكرملين.

وأدّت تلك الهجمات، في الأشهر الأخيرة، إلى ارتفاع أسعار الوقود في روسيا.

