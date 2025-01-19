الهدنة تبث الأمل في غزة و3 رهينات يعدن لإسرائيل

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من محمد سالم ونضال المغربي وجيمس ماكنزي

غزة/القاهرة/القدس (رويترز) – تدفق الفلسطينيون إلى شوارع قطاع غزة للاحتفال والعودة إلى أنقاض منازلهم المدمرة يوم الأحد، بينما عادت ثلاث رهينات أفرجت عنهن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إلى أمهاتهن في إسرائيل.

وسار مقاتلو حماس المسلحون بسياراتهم في مدينة خان يونس بجنوب القطاع وسط حشود تهتف وتغني. وفي شمال القطاع، الذي دمره القصف تماما، سلك الناس طرقا ضيقة وسط الأنقاض والكتل الخرسانية المدمرة.

وقالت آية، وهي نازحة من مدينة غزة لجأت إلى دير البلح في وسط القطاع لأكثر من عام، لرويترز عبر تطبيق للتراسل “أشعر أخيرا وكأنني وجدت بعض الماء لأشربه بعد أن تهت في الصحراء لمدة 15 شهرا. أشعر بالحياة مرة أخرى”.

وفي تل أبيب، تابع آلاف الإسرائيليين إطلاق سراح الرهينات الثلاث على شاشة ضخمة خارج مقر وزارة الدفاع. وتعانق البعض وانخرطوا في البكاء وهم يشاهدون الرهينات يخرجن من سيارة محاطة برجال مسلحين من حماس ويصعدن إلى مركبات اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وبعد فترة وجيزة، أعلن الجيش الإسرائيلي أن رومي جونين ودورون شطنبر خير وإميلي داماري قد عُدن إلى امهاتهن داخل إسرائيل، بالقرب من مستوطنة ومقر مهرجان موسيقى حيث خطفتهم حماس في هجومها على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023 الذي أشعل الحرب.

وظهرت النساء الثلاث في صحة جيدة بمقطع مصور نشره الجيش لاحقا. وظهرت داماري، التي فقدت إصبعين عندما أصيبت برصاصة في اليوم الذي خطفت فيه، وهي تبتسم وتحتضن والدتها وتحمل يدها المضمدة.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لقائد عسكري عبر الهاتف في أثناء نقل الرهائن عبر الحدود “أود أن أقول لهن: رومي ودورون وإميلي- أمة بأكملها تحتضنكن. أهلا بكن في الوطن”.

وفي الضفة الغربية المحتلة، وقفت حافلات انتظارا لإطلاق سراح السجناء الفلسطينيين. وقالت حماس إن المجموعة الأولى التي سيتم إطلاق سراحها في مقابل الرهائن تضم 69 امرأة و21 فتى.

ودخلت المرحلة الأولى من الهدنة في الحرب المستمرة منذ 15 شهرا بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ بعد تأخير لثلاث ساعات قصفت خلالها الطائرات الحربية والمدفعية الإسرائيلية قطاع غزة. وقالت السلطات الصحية الفلسطينية إن 13 شخصا قتلوا في القصف الإسرائيلي.

واتهمت إسرائيل حماس بالتأخر في تسليم أسماء الرهائن الذين تنوي إطلاق سراحهم، وقالت إنها ضربت “إرهابيين”. أما حماس فقالت إن التأخير في تسليم القائمة كان بسبب خلل فني.

ورحب الرئيس الأمريكي جو بايدن بالهدنة التي استعصت على الدبلوماسية الأمريكية لأكثر من عام. وقال في آخر يوم له بالبيت الابيض “اليوم صمتت البنادق في غزة”.

وتنص المرحلة الأولى من الهدنة التي تستمر ستة أسابيع على وقف القتال وإرسال المساعدات إلى غزة وإطلاق سراح 33 من أصل 98 رهينة من الإسرائيليين والأجانب الذين لا يزالون محتجزين هناك وذلك مقابل إطلاق سراح ألفي فلسطيني من السجون الإسرائيلية.

وبالنسبة لحماس، قد توفر الهدنة فرصة لمقاتليها للظهور بعد تواريهم عن الأنظار طوال 15 شهرا. وسرعان ما انتشر رجال شرطة تابعون للحركة بأزيائهم الزرقاء في بعض المناطق.

وهتف حشد للمقاتلين قائلا “تحية لكتائب القسام”، في إشارة إلى الجناح المسلح لحركة حماس.

وقال أحد المقاتلين لرويترز “جميع فصائل المقاومة باقية رغم أنف (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو. هذا وقف إطلاق نار كامل وشامل بإذن الله، ولن يكون هناك عودة للحرب على الرغم منه”.

يأتي اتفاق وقف إطلاق النار بعد مفاوضات متقطعة على مدى شهور توسطت فيها مصر وقطر والولايات المتحدة، ودخل حيز التنفيذ عشية تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الذي قال إنه ستكون هناك “عواقب وخيمة” ما لم يُطلق سراح الرهائن قبل توليه منصبه.