الهدنة مع لبنان تثير ارتياحا مشوبا بالحذر في إسرائيل

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أثارت الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ الأربعاء مع حزب الله في لبنان فرحة مشوبة بالشك في إسرائيل، وبعثت أملا ضعيفا في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة.

ويأتي وقف إطلاق النار بعد أكثر من عام من الاشتباكات عبر الحدود بين الجيش الإسرائيلي والحزب اللبناني الشيعي المدعوم من طهران، والتي تحولت إلى حرب مفتوحة في النصف الثاني من أيلول/سبتمبر.

وحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الترويج لهذه الهدنة لمواطنيه مساء الثلاثاء، من دون أن يذكر الموعد المحتمل لعودة حوالى 60 ألفا من سكان شمال إسرائيل إلى منازلهم بعدما اضطروا لتركها بسبب التهديدات العسكرية.

وجعلت الحكومة عودتهم الآمنة أحد أهداف الحرب على حزب الله.

وقال يوري (43 عاما)، وهو من سكان كيبوتس ييرون قرب الحدود مع لبنان اضطر للنزوح إلى حيفا، لوكالة فرانس برس “من ناحية، نحن سعداء لأنه مع وقف إطلاق النار، هناك شعور بأمان أكبر ويمكن لأطفالنا العودة إلى المدرسة”.

وتعرضت حيفا، المدينة الكبيرة في شمال إسرائيل، لهجمات صاروخية كثيرة نفذها حزب الله في الأسابيع الأخيرة.

وأضاف يوري “لكن في المقابل (…) لا نشعر بالاطمئنان التام لفكرة العودة، ونعلم أن حزب الله لا يزال يتمتع بالقوة ولا نرى متى سينتهي كل هذا حقا”.

وقال يارون، وهو تاجر من حيفا يبلغ 42 عاما، “الجميع يريد السلام (…) ولكن يجب أن يكون قويا، وليس مجرد وعد فارغ على الورق”، “ولا نريد وقفا لإطلاق النار يعود فيه الجميع إلى ديارهم في الشمال وبعد يومين يتم استهدافنا مرة أخرى”.

– “واجب أخلاقي” –

وكتب موقع “واي نت” الإسرائيلي الإخباري الرائد في مقال “كان رئيس الوزراء وكبار القادة العسكريين يعرفون جيدا ما يستطيع حزب الله فعله، وتركونا ننام ليلا مع هذا التهديد على عتبة بابنا، فلماذا يجب أن نصدقّهم الآن عندما يخبروننا أن الأمور ستكون مختلفة في المرة المقبلة؟”.

وأضاف المقال “لقد فشلت الحكومة والمخابرات العسكرية أكثر من أي جهة أخرى في 7 تشرين الأول/أكتوبر” 2023، وهو تاريخ الهجوم الذي شنته حركة حماس الإسلامية الفلسطينية على إسرائيل وأدى إلى اندلاع الحرب.

وتابع “من السخافة أن نتوقع أننا سنصدّق الوعود نفسها بعد الثمن الباهظ الذي اضطُر الإسرائيليون إلى دفعه مقابل أخطائهم الإجرامية”.

وقالت ليرون أزريلانت، وهي رئيسة صندوق رأس مال استثماري في تل أبيب “أنا سعيدة للغاية وآمل أن يؤدي هذا إلى تحسين الأمن للأشخاص الذين يعيشون على الحدود الشمالية”.

وأضافت المرأة البالغة 38 عاما “ابن شريك حياتي جندي. وآمل أن يعني ذلك أنه سيعود إلى بيته سالما معافى”. و”كل ما يهمّ هو إعادة الرهائن (المحتجزين في غزة) إلى ديارهم مع أكبر عدد منهم على قيد الحياة”.

واعتبرت صحيفة “هآرتس” اليسارية أن “الواجب الأخلاقي الأول” للحكومة الآن هو “دعم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن” لدى حماس في غزة.

وخلال هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، اختطف مسلحو حماس 251 شخصا على الأراضي الإسرائيلية. ولا يزال هناك ما مجموعه 97 رهينة في غزة، أعلن الجيش مقتل 34 منهم.

بور-مج/جك/ب ق