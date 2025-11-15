The Swiss voice in the world since 1935
الهلال الأحمر: غرق 4 في انقلاب قاربي مهاجرين قبالة سواحل ليبيا

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

(رويترز) – أفاد الهلال الأحمر الليبي يوم السبت بغرق أربعة أشخاص على الأقل جراء انقلاب قاربين كانا يقلان 95 مهاجرا غير نظامي قبالة سواحل مدينة الخمس الساحلية الليبية يوم الخميس.

وأوضح الهلال الأحمر في بيان له على فيسبوك أن القارب الأول كان يقل 26 مهاجرا من بنجلادش، لقي أربعة منهم حتفهم.

وأضاف أن القارب الثاني كان يقل 69 مهاجرا، بينهم مصريان وعشرات السودانيين، دون تحديد مصيرهم.

(تغطية صحفية أحمد العمامي – إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

