الهلال الأحمر: غرق 4 في انقلاب قاربي مهاجرين قبالة سواحل ليبيا

(رويترز) – أفاد الهلال الأحمر الليبي يوم السبت بغرق أربعة أشخاص على الأقل جراء انقلاب قاربين كانا يقلان 95 مهاجرا غير نظامي قبالة سواحل مدينة الخمس الساحلية الليبية يوم الخميس.

وأوضح الهلال الأحمر في بيان له على فيسبوك أن القارب الأول كان يقل 26 مهاجرا من بنجلادش، لقي أربعة منهم حتفهم.

وأضاف أن القارب الثاني كان يقل 69 مهاجرا، بينهم مصريان وعشرات السودانيين، دون تحديد مصيرهم.

(تغطية صحفية أحمد العمامي – إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)