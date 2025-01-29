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الهلال الأحمر: مقتل 3 فلسطينيين في غارة جوية إسرائيلية بالضفة الغربية

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(رويترز) – قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني يوم الأربعاء إن ما لا يقل عن ثلاثة فلسطينيين لقوا حتفهم في غارة جوية إسرائيلية على منطقة طوباس بالضفة الغربية المحتلة، مشيرة إلى أن هناك عددا من الإصابات أيضا.

وأضافت في بيان “طواقمنا في طوباس تتعامل مع ثلاثة شهداء وعدد من الإصابات في قصف من الجو في بلدة طمون، (و) جاري النقل إلى المستشفى”.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الغارة استهدفت مجموعة من المسلحين الفلسطينيين. ولم يخض في التفاصيل.

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