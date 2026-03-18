الهلال الأحمر: مقتل 3 نساء في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية
القدس 18 مارس آذَار (رويترز) – قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن ثلاث نساء قتلن في هجوم صاروخي إيراني استهدف الضفة الغربية المحتلة مساء الأربعاء، في أول هجوم إيراني مميت هناك، وأول هجوم يودي بحياة فلسطينيين، منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن الصواريخ أصابت صالون حلاقة في بلدة بيت عوا، جنوب غرب الخليل. وأصيب فلسطيني رابع بجروح خطيرة.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يعتقد أن الهجوم ناجم عن ذخيرة عنقودية، وهي رأس حربية تنشطر إلى قنابل صغيرة تتناثر في مناطق متفرقة.
وبلغ عدد القتلى في إسرائيل 14 شخصا على الأقل منذ شنت إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران في نهاية فبراير شباط.
