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الهلال الأحمر الإماراتي ينفذ برنامج إفطار الصائم في باكستان

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أطلق الهلال الأحمر الإماراتي مبادرة إفطار الصائم في إقليم السند بباكستان، استهدفت منطقتي كاتور وساكرو (غرب)، حيث تم توزيع 250 طرداً غذائياً على عائلات، لتخفيف الأعباء المعيشية عنها خلال شهر رمضان المبارك، على ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأوردت الوكالة مساء الخميس أنّ هذه المبادرة تعد جزءاً من حملة موسعة يواصل الهلال الأحمر تنفيذها “في إطار جهوده الإنسانية الرامية إلى دعم المجتمعات الأكثر احتياجاً”.

وذكرت أنّه سيتم “توزيع المزيد من المساعدات الغذائية في أقاليم السند، بلوشستان، والبنجاب، لضمان وصول الدعم إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين، تعزيزاً لقيم التضامن الإنساني، وتماشياً مع رسالة الهلال الأحمر في مد يد العون للمحتاجين حول العالم”.

هت

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