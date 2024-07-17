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الهند: انقاذ تسعة من أفراد طاقم ناقلة نفط انقلبت قبالة سواحل عُمان

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نيودلهي (رويترز) – قال مسؤولون حكوميون وبحريون من الهند التي تساعد في عمليات البحث والإنقاذ إنه جرى انتشال تسعة على الأقل من بين 16 شخصا شكلوا طاقم ناقلة نفط كانت ترفع علم جزر القمر انقلبت قبالة سلطنة عمان يوم الاثنين.

وكانت ناقلة المنتجات النفطية ‭‭‭)‬‬‬بريستيج فالكون‭‭‭(‬‬‬ التي يبلغ طولها 117 مترا متجهة إلى ميناء عدن اليمني وعلى متنها طاقم من 13 هنديا وثلاثة سريلانكيين عندما انقلبت قبالة عُمان.

وقال متحدث باسم البحرية الهندية يوم الأربعاء إنه جرى انقاذ ثمانية هنود وسريلانكي حتى الآن.

وأضاف “تجري فرق هندية وعمانية عمليات البحث والإنقاذ في ظروف جوية صعبة وسط أمواج عاتية ورياح قوية”.

وذكر مسؤولون حكوميون من الهند أن البحث عن أفراد الطاقم المتبقين متواصل في المنطقة.

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