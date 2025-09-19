الهند: نتوقع أن تراعي السعودية “الحساسيات” بعد الاتفاق مع باكستان

reuters_tickers

3دقائق

مومباي (رويترز) – عبرت الهند يوم الجمعة عن أملها في أن تراعي السعودية المصالح والحساسيات المتبادلة بين البلدين، وذلك بعد يومين من توقيع الرياض اتفاقية دفاع مشترك مع باكستان العدو القديم لنيودلهي.

ووقعت السعودية وباكستان المسلحة نوويا على الاتفاقية يوم الأربعاء. ورغم عدم الكشف عن التفاصيل، قال محللون إن ذلك قد يعني أن الرياض ستمتلك درعا نوويا بحكم الأمر الواقع بموجب الاتفاقية.

وينص الاتفاق، الذي جاء وسط اضطرابات دبلوماسية في الشرق الأوسط وبعد أشهر فقط من الصراع الدامي بين الهند وباكستان، على أن أي عدوان على أي من البلدين سيعتبر عدوانا على كليهما.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية راندير جايسوال للصحفيين خلال مؤتمر صحفي “تربط الهند والسعودية شراكة استراتيجية واسعة النطاق تعمقت بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية”.

وأضاف “نتوقع أن تراعي هذه الشراكة الاستراتيجية المصالح والحساسيات المتبادلة”.

وتعد السعودية واحدة من أكبر مصدري النفط إلى الهند. واتفق البلدان هذا العام على تعزيز التعاون في إمدادات النفط الخام والغاز المسال.

وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي هذا العام إن الدولتين تستكشفان أيضا فرص إقامة مشروعات مشتركة بقطاع مصافي التكرير والبتروكيماويات.

وقالت وزارة الخارجية الهندية يوم الخميس إنها كانت على علم بأن الاتفاقية كانت قيد الدراسة مضيفة أنها ستدرس تداعياتها على نيودلهي.

وتعد باكستان الدولة الإسلامية الوحيدة المسلحة نوويا، وهي من أفقر الدول في آسيا لكنها تمتلك جيشا قوامه أكثر من 600 ألف جندي للدفاع عنها ضد خصمها الهند.

وخاضت باكستان والهند ثلاثة حروب كبرى وتبادلتا الاشتباكات مرارا. ودخل البلدان في صراع استمر أربعة أيام في مايو أيار كان بمثابة أعنف قتال بينهما منذ عقود.

(إعداد معاذ عبدالعزيز ومحمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير)