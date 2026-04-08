الهند: نرحب بوقف إطلاق النار ونتوقع أن تسود حرية الملاحة عبر هرمز

نيودلهي 8 أبريل نيسان (رويترز) – قالت الهند اليوم الأربعاء إنها ترحب بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين بين الولايات المتحدة وإيران، وأكدت مجددا أن التهدئة والحوار والدبلوماسية عوامل أساسية لإنهاء الصراع في أقرب وقت ممكن.

وتوصلت الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، قبل أقل من ساعتين من انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لطهران لإعادة فتح مضيق هرمز أو مواجهة “محو حضارة بأكملها”.

وقالت وزارة الخارجية الهندية في بيان “تسبب الصراع بالفعل في معاناة مهولة للناس وعطل إمدادات الطاقة العالمية وشبكات التجارة. نتوقع أن تسود حرية الملاحة وتدفق التجارة العالمية دون عوائق عبر مضيق هرمز”.

(إعداد أميرة زهران للنشرة العربية )

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية