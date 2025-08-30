الهند “لن ترضخ” بوجه الرسوم الجمركية الأميركية بحسب وزيرها للتجارة

afp_tickers

3دقائق

أكّد وزير التجارة الهندي بييوش غويال الجمعة بعد بدء سريان رسوم جمركية بنسبة 50 % على منتجات بلده المصدرة إلى الولايات المتحدة أن الهند “لن ترضخ” وهي ستركّز على “غزو أسواق جديدة”.

وقال غويال خلال مؤتمر صحافي في العاصمة نيودلهي “لن نرضخ ولن نظهر ضعفا. وسوف نواصل التقدّم معا ونغزو أسواقا جديدة”.

وأشار “نحن دائما على استعداد لإبرام اتفاقات تجارة حرّة”.

والأربعاء، ارتفعت الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الهندية الواردة إلى الولايات المتحدة من 25 إلى 50 % بقرار اتّخذه دونالد ترامب ردّا على مواصلة شراء الهند النفط الروسي.

ولم يصدر أيّ تعليق رسمي من السلطات الهندية على بدء سريان هذا التدبير، علما أنها كانت قد وصفته في السابق بأنه “مجحف وغير مبرّر وغير منطقي”.

وتعدّ الرسوم الجمركية الإضافية المفروضة على الهند من الأعلى التي أقرّها دونالد ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض.

وبالرغم من القلق بشأن آفاق الاقتصاد الهندي، ارتفع إجمالي الناتج المحلي الهندي بنسبة 7,8 % بين نيسان/أبريل وحزيران/يونيو، مقارنة بالفترة الربعية عينها من العام الماضي، وفق بيانات رسمية نشرت الجمعة.

ويعزى هذا الارتفاع بجزء منه إلى زيادة النفقات العامة ونموّ قطاع التصنيع وتحسّن ثقة المستهلكين.

بين نيسان/أبريل وتموز/يوليو، تواصلت الصادرات الهندية إلى الولايات المتحدة بجزء كبير منها لأن المصدّرين قدّموا تواريخ بعض الشحنات خصوصا.

لكن الخبراء يتوقّعون أن تنخفض بدرجة كبيرة مع بدء سريان الزيادات الجمركية الجديدة. وفي العام 2024، كانت الولايات المتحدة أكبر مستورد للمنتجات الهندية مع سلع بلغت قيمتها الإجمالية 87,3 مليار دولار.

وأعلنت وزارة التجارة الهندية عن نيّة الحكومة اتّخاذ تدابير في الأيّام المقبلة لدعم القطاعات وتحفيز الاقتصاد.

وقال غويال إن في وسعه “التأكيد بوضوح أن الصادرات الهندية ستتخطّى هذه السنة الأرقام المسجّلة في 2024-2025”.

وأعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في منتصف آب/أغسطس عن نيّته تحفيز استهلاك الأسر من خلال خفض الضرائب.

ابه/م ن/غ ر