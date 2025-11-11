الهند تتوعّد بمحاكمة المسؤولين عن انفجار سيارة في نيودلهي

afp_tickers

4دقائق

توعّد وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ الثلاثاء بمحاكمة المسؤولين عن انفجار سيارة أوقع ما لا يقل عن ثمانية قتلى في نيودلهي الإثنين.

وقال سينغ خلال مؤتمر صحافي في العاصمة الهندية إن “الوكالات الرئيسية في البلاد تجري تحقيقا سريعا ومعمقا في الحادث ستعلَن استنتاجاته قريبا”، مؤكدا أن “المسؤولين عن هذه المأساة سيحالون على القضاء ولن يتم التسامح معهم تحت أي ذريعة”.

قتل ثمانية أشخاص على الأقل وأصيب 19 آخرون في انفجار سيارة الإثنين في وسط نيودلهي في موقع قريب من القلعة الحمراء التاريخية.

وفي حين لم يُعلَن رسميا عن سبب الانفجار، أشارت الشرطة إلى أن أجهزة مكافحة الإرهاب تُشرف على التحقيق.

ووقع الانفجار في وقت مبكر المساء بالقرب من محطة مترو في حي دلهي القديم المزدحم، بينما كان الناس عائدين من عملهم.

وقال مفوّض شرطة العاصمة ساتيش غولشا للصحافيين إنّ “سيارة كانت تتحرّك ببطء توقفت عند إشارة حمراء، ووقع انفجار فيها أدّى إلى تضرّر السيارات القريبة”.

وأعلنت وكالة أنباء “برس ترست أوف إنديا” الثلاثاء مقتل 12 شخصا في الانفجار.

– “كل الاحتمالات قائمة” –

في حال أثبت المحققون أنّ الحادث كان هجوما، فسيكون الأعنف منذ الهجوم الذي نفذه ثلاثة مسلحين في 22 نيسان/أبريل في الشطر الذي تديره الهند من كشمير، وأدى إلى مقتل 26 مدنيا من الهندوس.

وقال وزير الداخلية أميت شاه مساء الاثنين إن قوات الأمن “تبقي كل الاحتمالات قائمة”، مضيفا أنه “من الصعب جدا تحديد سبب” الانفجار قبل أن يفحص خبراء الطب الشرعي عينات من الضحايا.

وعُزّزت الإجراءات الأمنية في مختلف أنحاء المدينة البالغ عدد سكانها 30 مليون نسمة.

في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء، رأى صحافيون من وكالة فرانس برس كانوا في موقع الانفجار أغطية بيضاء نشرتها الشرطة حول بقايا مركبات احترقت ليلا.

وقدّم رئيس الوزراء ناريندرا مودي الثلاثاء تعازيه الى أُسر القتلى، قبل مغادرته في زيارة إلى بوتان المجاورة.

وقال مودي في بيان “تعازي لأولئك الذين فقدوا أحباءهم في انفجار نيودلهي”، متمنيا “الشفاء العاجل للمصابين”.

وقع الانفجار على مقربة من القلعة الحمراء التي تعود إلى القرن السابع عشر وتظهر على فئات من الأوراق النقدية.

– القتلى احترقوا –

أفاد شهود عيان وكالة فرانس برس بأن السيارة انفجرت وسط زحمة المارة والتهمت النيران الضحايا.

وقال دارميندرا داغا (27 عاما) “رأيت السيارة تنفجر خلال سيرها”.

وتابع “كان الناس يحترقون وحاولنا إنقاذهم… كانت السيارات تشتعل والأشخاص أيضا، بمن فيهم من كانوا داخل المركبات”.

وأضاف “طلبت من الناس إنقاذهم وإخراجهم من السيارات، لكنهم كانوا مشغولين بتصوير مقاطع فيديو والتقاط صور”.

رغم عدم إعلان أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم في الشطر الهندي من كشمير في نيسان/أبريل الماضي، حمّلت نيودلهي المسؤولية إلى باكستان التي نفت بشكل قاطع ضلوعها فيه. وردّت الهند في 7 أيار/مايو بقصف أراضي الدولة المجاورة.

وبعد أربعة أيام من اشتباكات أسفرت عن مقتل 70 شخصا من الجانبين، أعلنت هدنة بين البلدين.

يعود أعنف هجوم في العاصمة الهندية إلى أيلول/سبتمبر 2011، حين انفجرت قنبلة قوية كانت مخبأة في حقيبة أمام المحكمة العليا في نيودلهي، ما أسفر عن مقتل 14 شخصا على الأقل.

بجم/رك/دص