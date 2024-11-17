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الهند تختبر بنجاح صاروخا فرط صوتي

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أعلنت الهند التي تمتلك السلاح النووي، الأحد أنها اختبرت بنجاح أول صاروخ فرط صوتي.

وقال وزير الدفاع راجناث سينغ في بيان “حققت الهند إنجازا مهما بقيامها باختبار ناجح لصاروخ فرط صوتي بعيد المدى”.

واطلق الصاروخ السبت من جزيرة عبد الكلام على ساحل الهند الشرقي. 

وأظهرت لقطات نشرتها منظمة البحث والتطوير الدفاعي، الذراع الحكومي لأبحاث تقنية الدفاع، صاروخا رفيعا ينفجر في السماء ليلا، تلاه انبثاق كتلة نارية. 

واعلن وزير الدفاع “إنها لحظة تاريخية وهذا الإنجاز المهم وضع بلادنا ضمن مجموعة الدول النادرة التي تمتلك تقنيات عسكرية مهمة ومتقدمة”. 

ويأتي إعلان نيودلهي بعد أيام من كشف جارتها ومنافستها الصين عن قدراتها الجوية المتنامية خلال معرض جوي، لا سيما الطائرة جاي-35 أي.

تحلق الصواريخ الفرط صوتية على ارتفاع منخفض أكثر من الصواريخ البالستية ومن الأصعب رصدها. ويمكنها بلوغ الأهداف بشكل أسرع كما يمكن تغيير أهدافها أثناء التحليق.

وعززت نيودلهي تعاونها الدفاعي مع الدول الغربية في السنوات الأخيرة، خاصة ضمن التحالف الأمني الرباعي (كواد)، وهي مجموعة يُنظر إليها على أنها حصن ضد الصين وتضم أيضا الولايات المتحدة واليابان وأستراليا.

بجم/ريم/دص

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