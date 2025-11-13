الهند ترصد خمسة مليارات دولار لدعم صادراتها المتأثّرة بالضرائب الأميركية

أعلنت الهند رصد خمسة مليارات دولار لدعم القدرة التنافسية لصادراتها التي تأثرت بشكل كبير بالضرائب العالية المفروضة من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عليها ردا على شرائها النفط الروسي.

وقالت الحكومة عقب اجتماعها مساء الأربعاء إن “دعما أولويا سيُقدّم للقطاعات الأكثر تضرراً من التصعيد العالمي في الرسوم الجمركية”.

ومن المقرر أن تتولى لجنة درس “العوائق البنيوية أمام الصادرات” ونظام المساعدات للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على عمالة كبيرة وتصدّر منتجاتها للخارج.

ويسجّل الاقتصاد الهندي، الخامس على مستوى العالم، نموا كبيرا وصل إلى 7,8 % بين نيسان/أبريل وحزيران/يونيو 2025 مدفوعا بزيادة الانفاق العام وثقة المستهلكين.

لكن الضرائب الإضافية التي فرضها ترامب جعلت المحللين يتوقعون تباطؤا في النمو بما بين 0,6 و0,8 درجة في حال عدم وجود سياسات دعم.

وفي نهاية آب/أغسطس، فرض ترامب رسوما جمركية بنسبة 50% على كل البضائع الهندية، بهدف ثني نيودلهي عن شراء إمدادات من موسكو معتبرا أن هذه المشتريات تمول حرب روسيا في أوكرانيا.

