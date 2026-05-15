الهند ترفع أسعار الوقود جراء الحرب في إيران

تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

رفعت شركات النفط الهندية المملوكة للدولة أسعار البنزين والديزل الجمعة في ظل تفاقم الضغوط الاقتصادية نتيجة الاضطرابات في إمدادات الطاقة التي سبّبتها الحرب في إيران.

وفي دلهي، ارتفع سعر البنزين ليبلغ 97,77 روبية (1,02 دولار) للتر الواحد، بعد أن كان 94,77 روبية، بينما ارتفع سعر الديزل إلى 90,67 روبية بعدما كان 87,67 روبية، وذلك بحسب بيانات مؤسسة النفط الهندية “إنديان أويل كوربوريشن”. 

وكانت الحكومة رفعت سابقا سعر غاز البترول المسال، وهو وقود تستخدمه ملايين الأسر للطهي. 

وتواجه الهند، ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم، اضطرابا حادا في إمداداتها بسبب إغلاق مضيق هرمز الذي يمر عبره حوالى نصف وارداتها من النفط، نتيجة الحرب التي بدأت في 28 شباط/فبراير في الشرق الأوسط. 

ويتزامن رفع أسعار البنزين والديزل مع تشديد السلطات الهندية سياسات التقشف بهدف خفض استهلاك الوقود والحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي.

وأعلن رئيس حكومة دلهي الخميس أن المكاتب الحكومية ستطبق نظام العمل عن بعد لمدة يومين في الأسبوع للموظفين القادرين على ذلك، وحض السكان على تقليل استخدامهم للسيارات الخاصة.

بزب/س ح/ح س

